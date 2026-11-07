AI基本法施行後 台灣產業如何落實治理？

第九屆人工智慧與法律國際學術研討會11月7日登場

聚焦國際治理、醫療創新、產業經貿與法治發展 探討法規調適與實務挑戰

《人工智慧基本法》施行後，如何將治理原則轉化為具體可行的風險管理與法遵措施，成為產官學界共同關注的課題。財團法人人工智慧法律國際研究基金會將於2026年11月7日在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2026年第九屆人工智慧與法律國際學術研討會」，以「人工智慧基本法後時代下的法制新格局」為主題，邀集國內外學者、法律專家與產業代表，探討制度落實、產業調適與國際接軌等重要議題。

台灣《人工智慧基本法》於2025年12月23日經立法院三讀通過，並於2026年1月14日公布施行，全文共20條，確立以人為本、人類自主、隱私保護、透明與可解釋、問責等治理原則。相較於歐盟《AI法案》依AI系統風險程度設定具體義務，台灣採取基本法架構，為各主管機關推動法規調適與產業治理提供共同依據。本屆研討會透過四大場次，結合國際治理經驗與台灣實務需求，探討AI基本法施行後的法制發展與產業挑戰。

開幕由基金會董事長朱兆民擔任引言人，並邀請實踐大學董事長謝孟雄、法務部次長馮成、數位發展部次長侯宜秀、經濟部貿易署代表及實踐大學校長洪久賢致詞。

開幕由基金會董事長朱兆民擔任引言人。

開幕邀請數位發展部次長侯宜秀致詞。

基金會董事長朱兆民表示，基金會自2018年起持續舉辦「人工智慧與法律國際學術研討會」，長期投入AI法律、政策與國際治理研究。本屆研討會將延續前八屆的交流成果，透過跨國、跨領域對話，探討治理原則如何落實於產業應用與制度運作，為政府法規調適、企業治理機制及台灣AI法制與國際規範接軌提供實務建議。

國際治理經驗對照台灣法制發展

第一場次「國際視野下的人工智慧法制發展與治理趨勢」，由長庚大學智慧運算學院院長、國科會AI卓越計畫總召集人許永真，以及實踐大學副校長暨國際長郭壽旺共同主持。德國杜賓根大學榮譽教授Rüdiger Wulf、日本一橋大學助理教授David Uriel Socol de la Osa、韓國慶南大學法學系主任安正彬，以及實踐大學講座教授、基金會執行長張麗卿將參與演講。

第一場次「國際視野下的人工智慧法制發展與治理趨勢」。

本場次涵蓋AI與刑法、韓國AI基本法施行後的產業影響與法規調適，以及台灣AI基本法的發展與治理，透過國際比較探討台灣法制與產業治理的未來方向。

醫療AI進入臨床應用 關注人類監督與責任分配

第二場次「人工智慧基本法後時代下的『醫療法制創新與平衡』」，由東海大學副校長楊定亞與衛生福利部醫事司司長劉越萍共同主持。陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄將探討醫療數位分身的法律議題；臺北醫學大學人文暨社會科學院院長李崇僖聚焦醫療倫理與風險治理；實踐大學法律學系副教授韓政道則探討醫療AI Agent的監管、人類監督與責任分配。

第二場次「人工智慧基本法後時代下的『醫療法制創新與平衡』」。

本場次並邀請童綜合醫院醫師暨醫療副院長吳肇鑫、普華商務法律事務所合夥律師李益甄參與與談，深入探討人工智慧應用於醫療領域所衍生的法制挑戰。討論議題涵蓋醫療數位分身的法律問題、AI基本法下的醫療倫理與風險治理，以及醫療AI Agent的人類監督機制與刑事責任認定。隨著人工智慧逐步融入醫療決策與臨床作業流程，現行法律規範、風險控管及責任歸屬面臨新的挑戰。本場次並結合醫療、法律與科技治理觀點，探討智慧醫療發展所需的監管架構與責任分配原則，兼顧醫療創新、病人安全及權益保障。

從金融消保到出口管制 探討企業轉型與經貿調適

第三場次「人工智慧基本法後時代下的『產業經貿發展調適與策略』」，由臺灣大學法律學系教授孫迺翊，以及全國工業總會理事、臺灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳紳騰共同主持，聚焦企業AI法遵與國際經貿環境變化。

中正大學法律學系教授、金融消費評議中心主任委員兼總經理羅俊瑋將探討AI對金融消費者保護的影響；中正大學法律學系教授鄭津津分析企業導入AI的勞動法遵議題；基金會秘書長、全國工業總會國際經貿事務委員會委員、史丹佛台灣科學創新中心執行長朱宸佐則以「美國出口管制對台灣產業的影響」為題，探討美國出口管制政策變化對台灣科技產業與全球供應鏈的影響及因應策略。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會秘書長 朱宸佐。

朱宸佐表示：「面對美國出口管制 2.0，出口管制的思維正從傳統的「管制物品」逐步延伸至「管制算力」。以近期美超微（Supermicro）相關出口管制爭議為例，產品出口至第三地，不代表就能規避美國出口管制。 即使交易對象位於新加坡、馬來西亞等地，若產品經由第三地轉運、轉售，最終流向受限制的企業或使用者，仍可能涉及美國《出口管理條例》（EAR）的相關管制。對台灣企業而言，傳統的「了解你的客戶」（KYC）已不足夠，更應建立「了解你的最終使用者」（Know Your End User）及「了解你的算力使用者」（Know Your Compute User）的合規思維，掌握產品最終流向、實際部署地點、算力控制權與使用目的，並強化第三地轉運風險辨識、交易盡職調查及持續監控機制。」

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀、高雄大學人工智慧研究中心主任吳志宏，以及中華經濟研究院主任徐遵慈亦將參與與談，從法律、技術及國際經貿角度，探討企業AI轉型與全球供應鏈變動下的挑戰。

檢視高風險AI與資訊隱私 回應法治制度挑戰

第四場次「人工智慧基本法後時代下的『法治發展與制度檢視』」，由最高檢察署代理檢察總長徐錫祥與最高法院庭長、法官協會理事長林恆吉共同主持。京都大學副教授陳冠瑋將探討日本AI敏捷治理的法治課題；高雄大學財經法律學系教授謝國廉分析歐盟AI法對高風險AI的管制；陽明交通大學科技法律學系助理教授孫介然則探討歐美資訊隱私法制的發展與挑戰。

本場次並邀請東海大學法律學院院長蕭淑芬、司法官學院犯罪防治研究中心主任鄭添成，以及中央研究院歐美研究所副研究員何之行參與與談，檢視AI治理如何兼顧基本權利保障、法治要求與制度調整彈性。