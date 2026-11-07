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北市前十月大安、信義區買氣衰退 房仲：兩大關鍵交易量有壓力

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。聯合報系資料照
台北房市示意圖。聯合報系資料照

北市房市前十月交易量有大安、信義、大同、南港、文山等五個行政區衰退，但最讓市場訝異的是，位於蛋黃區的大安區跟信義區同步衰退，其中大安區前十月建物移轉量2,359件、年減10.2％，信義區前十月移轉量1,347件、也有9%的衰退。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城分析，大安、信義區兩大蛋黃區前十月移轉量同步衰退，某種程度反映出區域高單價、高總價及高購屋負擔門檻，已成為當下買方進場的重要障礙，即使地段再精華，當價格超過購屋者的負擔能力，買氣也會有跟不上的無力感。

蘇金城認為，2026年台北市房市不僅出現「區域分化」的情形，也逐漸呈現「題材型區域輪動」的現象，也就是說有產業紅利及建設題材的區域受到關注，具備生活機能與價格選擇性的成熟住宅區也易有交易支撐；反觀，房價基期高、總價門檻高的精華區，交易量就承受壓力。

蘇金城指出，今年前十月台北市房屋交易量年增率達5.7%，數據固然是正面的訊號，但距離全面復甦還是有一段距離；他認為，後續房市景氣脈動，還是要觀察央行信用管制動向、銀行房貸取得難易及民眾購屋負擔能力。

信義區 買氣 北市 房仲 交易量 蛋黃區

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