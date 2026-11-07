響應世界無紙日 國環院環保證照電子證書破六成、測驗電腦化

適逢「世界無紙日」（World Paper Free Day），環境部國家環境研究院（國環院）公布環保專業證照訓練無紙化推動成效。自去年推動電子證書以來，已有逾六成申請案採數位化辦理；另推行37年的紙本測驗亦於上月「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」中，首度轉型為電腦測驗。國環院院長張順欽表示，該院透過證書與測驗無紙化，具體減少森林資源消耗，落實綠色環保政策。

每年的11月6日為「世界無紙日」，該節日由「美國資訊與圖像管理協會」（AIIM）於2010年發起。其宗旨是呼籲全球個人、企業及各類組織重新檢視日常用紙習慣，積極推動數位轉型與無紙化辦公，從工作與生活中減少紙張消耗，達到保護森林資源、降低碳排放與實現環境永續的目標。

張順欽指出，國環院積極落實「世界無紙日」宗旨，更是環境部首個核發電子證書的所屬單位。此項無紙化推動成效備受國際肯定，於今年9月在馬來西亞舉行的「亞洲國際培訓總會」（ARTDO International）第53屆國際年會中，榮獲由馬國投資、貿易及工業部副部長沈志勤（Sim, Tze Tzin）親自頒發的「2026國際人力資源發展卓越獎」。這不僅是國環院的殊榮，更是我國自1991年開辦環保人員訓練業務30餘年以來，首度摘下的重量級國際大獎。

張順欽進一步闡述，推動電子證書創造了「三贏」綜效。對申請者而言，不僅隨選隨存、永不遺失，求職查驗也更加便捷快速；對國環院來說，大幅簡化行政核發程序與倉儲負擔，有效提升便民行政效率。此外，對自然環境更是關鍵一步，從源頭減省紙張印製、郵寄運輸與碳排放，具體落實森林保護，實現數位化與永續共好的三贏局面。

張順欽表示，為全力響應環境部部長彭啓明推動的「數位與淨零」雙軸轉型政策，國環院接下來將加速無紙化變革步伐，逐步將現行採用紙本施測的7大類、共22項環保專業證照測驗，全數轉型為現代化的「電腦測驗」。此舉預計每年可嘉惠服務約9,000人次，不僅大幅提升測驗效率與行政效能，更從源頭落實紙張減量與減碳目標。