輝達總部當靠山、北投躍前十月交易量成長王 北市買氣王還是這區

根據台北市地政局最新統計， 2026年前十月建物買賣移轉棟數達20,144棟，跟去年同期19,058棟比較，增加了1,086件，年增率達5.7%，北市買氣似乎漸漸擺脫央行選擇性信用管制的枷鎖，但實際上卻出現非常大的區域增減落差，仍然有大安、信義、大同、南港、文山等五個行政區出現交易量掉隊的情形。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城分析，今年來台北市房市已經明顯出現以下三大現象，包括北投大吃輝達（NVIDIA）紅利成長率稱王、中山區穩坐房屋交易量霸主、大安信義蛋黃區冷卻下來。

蘇金城指出，北投區雖然是公認的房市蛋白區，但隨著輝達確定將海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並於今年2月與台北市政府完成地上權簽約，權利金達122億元，預計帶動超過400億元投資及AI科技相關就業機會，北士科的產業發展前景已經不再只是紙上談兵。

蘇金城點出，輝達設立總部的紅利明顯的在今年北投房市持續發酵，最引人注目的莫過於前十月交易量高達2,051棟，年增率24.1％，成為全市成長率的冠軍，一舉超越中山區的地位。

蘇金城分析，儘管總部硬體尚待興建，但市場對未來AI科技產業聚落、高薪就業人口及周邊住宅需求的期待，已逐漸升高。北投除了原有的捷運、醫療、學區及生活機能優勢，又多了國際AI科技大廠進駐的想像空間，未來是否進一步帶動石牌、明德、關渡及北士科周邊住宅需求，都值得持續觀察。

北投區雖然拿下房屋交易成長率冠軍，但真正增加交易件數最多的仍然是中山區，前10月累計成交2,850棟，年增23.3％，增加538件，成為全市交易量最大貢獻者。

蘇金城表示，數據顯示，房市除了科技產業題材之外，像是中山區擁有成熟商圈、交通便捷性及相對多元的住宅產品選擇，仍是支撐房市交易狠重要的力量。