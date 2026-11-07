元太以27.8億元買華紙桃園觀音廠區 進軍AI高速傳輸材料

電子紙龍頭元太（8069）昨（6）日董事會通過重磅策略布局，將以27.8億元買下同集團華紙桃園觀音廠區、擴大布局大尺寸電子紙；攜手軟性銅箔基板廠台虹簽署合作意向書，進軍AI高速傳輸材料市場，跨足PTFE CCL（聚四氟乙烯銅箔基板）領域。另外，董事會基於長期財務投資考量，將參與關係人永豐金現增案。

元太董事長李政昊指出，取得觀音廠區是擴大電子紙事業的重要一步，也為跨足AI高階材料創造契機。看好AI產業帶動的高階材料需求，與台虹策略合作，發揮材料研發與製造的互補優勢，加速新材料開發與驗證，將核心技術延伸至AI材料領域，開創新成長動能。

依合作意向書規劃，雙方共同推動AI高速傳輸材料的技術開發、製程驗證及委託製造。由台虹提供關鍵材料，在元太新竹及觀音廠區進行製程試產與驗證，視進展評估製造服務。元太有基礎材料開發與量產經驗，台虹具備電路板材料研發能力，雙方整合技術與製造資源，搶攻高頻高速材料商機。

元太將以約27.8億元購入華紙觀音廠，取得土地約7,973.63坪及建物約9,938.3坪，土地每坪單價約25.7萬元，建物金額為7.31億元。未來廠房改為大尺寸電子紙產線，以及與台虹合作開發AI材料的試產與驗證基地。

元太指出，觀音廠靠近元太新竹及林口廠區，便於人力與營運管理。元太原先即向華紙承租該廠部分空間作為生產據點，本次直接買下廠房土地，認列提前解約0.29億元處分使用權資產損失，但後續掌控長線擴產自主權。

元太董事會通過參與關係人永豐金現增案。元太以依原持股比率認購5,332張，投入約1.87億元。