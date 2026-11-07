ITF旅展登場 總統喊2030年觀光產值逾兆元

2026 ITF台灣國際旅展昨（6）日登場，吸引全球123個國家及城市參展，展出規模達1,600個攤位。賴清德總統出席開幕典禮時表示，政府將從提升觀光競爭力、打造國際觀光品牌及推動產業數位轉型三大方向著手，目標2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。

今年適逢旅展40週年，主辦單位正式將展會更名為「ITF台灣國際旅展」，昨日開展即湧入大批熱情民眾，現場買氣熱絡，首日入場達70,143人次，較去年成長11.04%。

賴總統指出，政府將發揮「觀光國家隊」能量，持續提升交通、旅宿、餐飲及旅遊業服務品質，強化台灣觀光國際競爭力。繼「北回之巔－微笑南灣」後，也將推出第二張國際觀光名片「縱走台灣T walk」，整合淡蘭古道、樟之細路等六條代表性國家級步道，帶動深度旅遊發展。

在產業轉型方面，賴總統表示，政府將持續協助觀光業者導入數位科技，運用AI及大數據分析掌握旅客需求與喜好，開發更具競爭力的旅遊產品，推動台灣觀光質與量同步提升。

交通部長陳世凱表示，台灣國旅市場持續成長，去年國旅產值達5,643億元，年增9%；國旅旅次由疫情前的1.68億人次，增加至去年的2.48億人次，較疫情前高點成長46%。旅宿業房間供給及整體住宿表現也穩定成長。

陳世凱指出，觀光署今年推出雙輪驅動方案，9月執行以來，住宿率較去年同期成長13%，顯示相關措施已帶動國旅市場，未來將持續結合觀光產業力量，吸引更多國內外旅客。

在昨日登場的旅展會場，多家旅行社業者均表示看好寒假及明年春節旅遊商機，雄獅、五福、及旅天下均預估，今年旅展業績可望較去年同期成長一至兩成。目前各家寒假及春節行程接單進度約達四至七成，其中雄獅韓國線訂單年增約八成，表現最為亮眼。

飯店業方面，老爺酒店集團、凱薩飯店、晶華酒店、圓山大飯店等飯店首日業績皆破千萬，出現多名百萬刷手，其中老爺酒店集團業績突破5,000萬元，更出現千萬刷手，一口氣購入共6,000張聯合住宿券。