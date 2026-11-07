SCFI運價指數終止連四漲 周跌1.46%

運價指數終止連四漲。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（6）日出爐，指數下跌53.9點至3,633.45點，周跌幅1.46%；亞洲到美東線更跌破1萬美元關卡。

物流業者分析，近期出運貨物抵港時間接近感恩節及聖誕假期，中國大陸的深圳 APEC 交通管制多少會影響華南地區出貨速度，預期 11 月出貨動能放緩，但整體艙位仍相對緊張；由於紅海才剛開始恢復，船舶調度還是吃緊，加上亞洲、歐洲部分港口壅塞與鐵路延誤情況仍舊嚴重，預估美國線運價維持高檔。

法人分析，目前全球貨櫃業者仍在注意歐洲碼頭工會罷工動向，再加上國際航商開始重返紅海減少航行時間船舶多出來的概況。法人認為，由於第3季全球貨櫃輪運價相當好，看好長榮（2603）、陽明及萬海等貨櫃三雄10月營收表現。

根據最新一期出爐運價，11月、12月過去都是貨櫃輪最淡的一個月，運價盤整後，本周開始修正，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,381美元，較前一期下跌98美元，周跌幅1.31%；遠東到美東運價每FEU達9,857美元，較前一期下跌342美元，周跌幅3.35%，本周運價首度失守萬美元。

原本表現還算強勁的歐洲線，本周也回檔。