聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數終止連四漲 周跌1.46%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

運價指數終止連四漲。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（6）日出爐，指數下跌53.9點至3,633.45點，周跌幅1.46%；亞洲到美東線更跌破1萬美元關卡。

物流業者分析，近期出運貨物抵港時間接近感恩節及聖誕假期，中國大陸的深圳 APEC 交通管制多少會影響華南地區出貨速度，預期 11 月出貨動能放緩，但整體艙位仍相對緊張；由於紅海才剛開始恢復，船舶調度還是吃緊，加上亞洲、歐洲部分港口壅塞與鐵路延誤情況仍舊嚴重，預估美國線運價維持高檔。

法人分析，目前全球貨櫃業者仍在注意歐洲碼頭工會罷工動向，再加上國際航商開始重返紅海減少航行時間船舶多出來的概況。法人認為，由於第3季全球貨櫃輪運價相當好，看好長榮（2603）、陽明及萬海等貨櫃三雄10月營收表現。

根據最新一期出爐運價，11月、12月過去都是貨櫃輪最淡的一個月，運價盤整後，本周開始修正，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,381美元，較前一期下跌98美元，周跌幅1.31%；遠東到美東運價每FEU達9,857美元，較前一期下跌342美元，周跌幅3.35%，本周運價首度失守萬美元。

原本表現還算強勁的歐洲線，本周也回檔。

運價 感恩節 紅海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中菲行營收／10月38億元、年增65.3% 創2022年5月以來新高

美股收盤／費半暴跌12.3%、那斯達克陷修正 晶片財報AI建設疑慮掀賣壓

馬士基上修全年財測仍不及市場期待 Q3營收低於預期

那斯達克期指不到兩小時急拉翻紅！輝達台積ADR盤後反彈 亞股仍未回穩

相關新聞

ITF旅展登場 總統喊2030年觀光產值逾兆元

2026 ITF台灣國際旅展昨（6）日登場，吸引全球123個國家及城市參展，展出規模達1,600個攤位。賴清德總統出席開幕典禮時表示，政府將從提升觀光競爭力、打造國際觀光品牌及推動產業數位轉型三大方向著手，目標2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。

SCFI運價指數終止連四漲 周跌1.46%

運價指數終止連四漲。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（6）日出爐，指數下跌53.9點至3,633.45點，周跌幅1.46%；亞洲到美東線更跌破1萬美元關卡。

元太以27.8億元買華紙桃園觀音廠區 進軍AI高速傳輸材料

電子紙龍頭元太昨（6）日董事會通過重磅策略布局，將以27.8億元買下同集團華紙桃園觀音廠區、擴大布局大尺寸電子紙；攜手軟性銅箔基板廠台虹簽署合作意向書，進軍AI高速傳輸材料市場，跨足PTFE CCL（聚四氟乙烯銅箔基板）領域。另外，董事會基於長期財務投資考量，將參與關係人永豐金現增案。

企業生日快樂／智通跨域布局 策略更靈活

資訊服務廠智通從老字號拉鍊業務華麗轉型後，今年又成功擴大東南亞及印度的營運布局版圖，未來更將聯手香港水泥廠共同跨入AI及資訊服務市場，但總經理蔡焜煌並沒有因此停下腳步，未來目標將把智通打造為類似軟銀集團的投資控股模式，打造軟體及資通訊服務領域的新控股公司。

企業生日快樂／智通拉鍊業轉型 穩步向上

智通今年成立邁入48周年，從原先的傳產拉鍊業務轉型成當前以軟體資通訊服務事業為主，當中關鍵人物非總經理蔡焜煌莫屬，對於未來智通營運走向，蔡焜煌預期，公司後續將會持續擴大智通在資通訊服務的營運版圖，替智通未來營運動能打下穩健成長基礎。

企業生日快樂／智通「類軟銀模式」 打造堅韌基礎

智通科創成立至今已經48年時間，從最初的拉鍊業務到現在拓展至軟體資通訊服務及金融科技，且現在正逐步展現營運成果，未來智通科創將會持續將軟體及資通訊服務業務持續擴大，打造出體質更加堅韌的智通科創。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。