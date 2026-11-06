航港局推航運數位、綠色雙軸轉型 整合跨部會資源助業者升級

因應人工智慧科技快速發展、氣候變遷及國際減碳趨勢，航港局6日舉辦「航運產業數位轉型」及「航運產業綠色轉型」輔導業者說明會，整合跨部會政策、輔導及金融資源，協助航運業者降低轉型門檻，提升智慧化與永續競爭力。

航港局長葉協隆表示，全球航運面臨地緣政治、供應鏈重組及碳稅規範等多重挑戰，推動綠色海運與數位發展已是維持國際競爭力的關鍵。航港局自今年5月起陸續拜訪航運相關公協會，發現業者尤其是中小型企業，雖已了解數位升級與減碳管理的重要性，但仍面臨資源有限、經驗不足等問題。

葉協隆指出，航港局將扮演跨部會資源整合平台，結合政府輔導措施及金融工具，協助中小型業者突破轉型瓶頸，降低數位與綠色轉型門檻。

在數位轉型方面，航港局規劃分階段推動，首先發布《海運數位轉型手冊》，協助業者進行數位成熟度評量，並依評量結果及參與意願，遴選標竿業者進行深度輔導，媒合符合國際通用資料格式的軟體工具，協助簡化作業流程、提升效率，並讓其他業者參考轉型經驗。

航港局表示，初期將優先輔導業者家數較多的海運承攬運送業及船務代理業，後續再擴及貨櫃集散站經營業、船舶運送業，以及裝卸、理貨等業別。

至於綠色轉型，航港局將考量航運業以中小型企業為主的產業特性，協助業者揭露減碳資訊、取得相關認證，並提供減碳補助資源，促進業者與國際供應鏈減碳目標接軌，穩固既有市場地位並拓展商機。

此次說明會邀請經濟部商業發展署、中小及新創企業署、金融監督管理委員會、中華經濟研究院、資訊工業策進會及航運業者分享政府補助、輔導資源及實務經驗，吸引全國船代會、全國船聯會、貨櫃儲運協會、國際物流暨供應鏈協會、海攬公會及近百名航運相關業者參與。

葉協隆表示，今天的說明會是航運雙軸轉型的起手式，後續將陸續展開相關輔導工作，期盼業者共同投入，提升航運產業數位與永續競爭力，迎接全球海運變革。