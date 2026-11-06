快訊

科技股狂瀉…亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

藏身凹槽曝光！張俊傑疑躲漁網下避安檢 層層漁網難看穿

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

聽新聞
0:00 / 0:00

航港局推航運數位、綠色雙軸轉型 整合跨部會資源助業者升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應人工智慧科技快速發展、氣候變遷及國際減碳趨勢，航港局6日舉辦「航運產業數位轉型」及「航運產業綠色轉型」輔導業者說明會，整合跨部會政策、輔導及金融資源，協助航運業者降低轉型門檻，提升智慧化與永續競爭力。

航港局長葉協隆表示，全球航運面臨地緣政治、供應鏈重組及碳稅規範等多重挑戰，推動綠色海運與數位發展已是維持國際競爭力的關鍵。航港局自今年5月起陸續拜訪航運相關公協會，發現業者尤其是中小型企業，雖已了解數位升級與減碳管理的重要性，但仍面臨資源有限、經驗不足等問題。

葉協隆指出，航港局將扮演跨部會資源整合平台，結合政府輔導措施及金融工具，協助中小型業者突破轉型瓶頸，降低數位與綠色轉型門檻。

在數位轉型方面，航港局規劃分階段推動，首先發布《海運數位轉型手冊》，協助業者進行數位成熟度評量，並依評量結果及參與意願，遴選標竿業者進行深度輔導，媒合符合國際通用資料格式的軟體工具，協助簡化作業流程、提升效率，並讓其他業者參考轉型經驗。

航港局表示，初期將優先輔導業者家數較多的海運承攬運送業及船務代理業，後續再擴及貨櫃集散站經營業、船舶運送業，以及裝卸、理貨等業別。

至於綠色轉型，航港局將考量航運業以中小型企業為主的產業特性，協助業者揭露減碳資訊、取得相關認證，並提供減碳補助資源，促進業者與國際供應鏈減碳目標接軌，穩固既有市場地位並拓展商機。

此次說明會邀請經濟部商業發展署、中小及新創企業署、金融監督管理委員會、中華經濟研究院、資訊工業策進會及航運業者分享政府補助、輔導資源及實務經驗，吸引全國船代會、全國船聯會、貨櫃儲運協會、國際物流暨供應鏈協會、海攬公會及近百名航運相關業者參與。

葉協隆表示，今天的說明會是航運雙軸轉型的起手式，後續將陸續展開相關輔導工作，期盼業者共同投入，提升航運產業數位與永續競爭力，迎接全球海運變革。

航港局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金控匯聚百家供應商力量 共創綠色永續新價值

台泥進軍COP31秀3D建築列印！水泥儲能導入土耳其震災重建

台塑企業與中興大學合辦「節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」

5G結合AI打造智慧百貨商場 展現台廠網通整合實力

相關新聞

賴總統揭觀光國家隊三大方向 朝2030產值破兆元邁進

賴清德總統6日出席「2026ITF台灣國際旅展開幕典禮」。他表示，政府將從發揮「觀光國家隊」能量、打響台灣「觀光品牌」及加速觀光產業轉型等三大方向，推動台灣觀光發展，全面提升國際競爭力，朝2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破兆元的目標邁進。

ITF雄獅旅遊業績較去年同期成長1成5

ITF台灣國際旅展首日，雄獅旅遊業績表現佳，較去年同期成長1成5。

華信航空ITF旅展「跟著海寶去旅行」好康大放送

2026年ITF台灣國際旅展6日起至11月9日，於台北南港展覽館一館盛大登場，華信航空今年推出「跟著海寶去旅行」主題活動，集結超值機加酒行程、旅展限定優惠及趣味互動遊戲，讓民眾搶優惠、拿好康。華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲共同出席開幕儀式，為一連4天的旅展活動揭開精彩序幕，邀請大家跟著超萌海東青寶寶一起出發，開啟國內離島秋冬精彩旅程。

通力電梯電梯躋身2027亞太最佳雇主前15強 工程與製造類別強勢奪冠

全球知名電梯與電扶梯產業領導品牌通力（KONE）榮獲美國《時代》（TIME）雜誌與全球數據分析公司Statista共同發布的「2027亞太地區最佳雇主」（Asia-Pacific's Best Employers 2027）肯定，在最終入選的500家企業中高居第15名，更於工程與製造類別31家上榜企業中勇奪第一。此次評選依據超過8萬名員工的獨立調查、累積逾140萬份評價數據，彰顯通力在國際人才競爭中展現的雇主品牌實力。

台塑企業與中興大學合辦「節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」

台塑企業已訂下2050年實現碳中和願景，為落實此目標並激勵同仁全力推動節能減排與循環經濟，自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」，為深化產學合作與技術交流，2016年起更擴大移師國內大專院校舉辦，廣邀同業與大專師生齊聚與會，期盼藉由實質成果分享及專家評核指導，發揮拋磚引玉之效，共同促進台灣產業的永續轉型與綠色升級。

5G結合AI打造智慧百貨商場 展現台廠網通整合實力

經濟部展示5G結合AI導入ATT 4 FUN，打造雙語智慧客服與公共安全告警，客服5秒回應、保全反應縮至1分鐘內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。