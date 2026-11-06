快訊

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

巴布亞紐幾內亞施壓 外交部宣布閉館撤員、檢討雙邊關係

撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

聽新聞
0:00 / 0:00

ITF旅展首日飯店業大單湧現！兩名豪客狂掃6,000張住宿券

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

2026 ITF台灣國際旅展6日登場，飯店業者首日買氣熱絡，老爺酒店集團線上線下合計業績突破1.5億元，較去年同期成長近四成；寒舍集團開賣五小時業績也突破3,200萬元，呈雙位數成長。旅展現場更接連出現「百萬刷手」，天成飯店集團最高單筆消費超過300萬元，企業福委會大舉採購住宿券及餐券，成為今年旅展首日焦點。

飯店業者首日業績表現不一，台北遠東香格里拉年增一成，天成飯店集團預估業績可較去年同期成長一至兩成；晶華酒店集團及凱撒飯店連鎖則預估與去年持平。不過，大額採購訂單普遍湧現，老爺酒店更出現兩名「千萬刷手」，合計購入6,000張聯合住宿券，反映團體採購需求熱絡。

老爺酒店集團表示，首日實體展場業績達5,000萬元，加計11月3日率先開賣的線上旅展，累積銷售已突破億元。現場單筆消費超過百萬元的顧客達十多位，其中跨館使用的聯合住宿券最受團購客青睞。知本老爺酒店今年9月改裝重新開幕，也帶動雙人及四人一泊二食住宿券銷售，集團預估今年旅展線上線下總業績可望突破2.5億元。

天成飯店集團表示，首日開賣不到三小時即出現百萬大單，除最高單筆消費突破300萬元，也有多家企業採購超過百萬元住宿券，作為員工福利使用，主要集中於瑞穗天合國際觀光酒店、天成逸旅－蝴蝶谷及天成逸旅－朋趣豪華露營等商品，顯示企業福利採購成為住宿券重要買盤。

寒舍集團表示，今年餐飲及住宿商品同步熱銷，十二廚平日雙人自助下午茶券線上限量50組，不到一分鐘即售罄；展場礁溪寒沐家庭連通房限量優惠，也吸引近百位消費者排隊。餐券以十二廚平日自助午餐券銷售最佳，住宿商品則以集團聯合住宿券最受歡迎。寒舍艾美酒店今年取消部分餐券每日限量購買限制，也成為帶動銷售的動能。

企業尾牙及春酒採購需求則提前發酵。台北遠東香格里拉表示，遠東Café自助餐券受到企業福委會青睞，最大單筆訂單超過百萬元；實體展場限量推出的5,399元雙人住宿券，更在下午2時前全數售罄，顯示餐飲聚會與住宿需求同步升溫。

晶華酒店集團首日業績表現與去年相當，現場大額採購需求熱絡，最高單筆交易達150萬元，主要採購環遊晶華住宿券及栢麗廳、泰市場等餐飲票券，展場前50名滿額消費加贈的下午茶券，開展一小時內即全數送出。

凱撒飯店連鎖旅展首日現場銷售業績上看1,200萬元，熱銷商品以聯合自助餐券、片皮鴨合菜券及聯合住宿券居前三名，其中最大單筆交易購買250張片皮鴨合菜券，消費金額達72萬4,750元，另有多筆約50萬元的大額團購訂單，反映餐飲票券仍是旅展採購重點。

飯店 旅展 住宿券

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旅展住宿券最低3.3折起！五星飯店雙人入住、親子度假優惠一次看

旅天下看明年春節旅遊量增價穩 ITF 旅展業績拚成長兩成

走過40年全新啟程！ITF台灣國際旅展11月6日至11月9日登場

ITF 旅展今開幕規模達1,600攤 賴清德揭台灣觀光三大方向

相關新聞

賴總統揭觀光國家隊三大方向 朝2030產值破兆元邁進

賴清德總統6日出席「2026ITF台灣國際旅展開幕典禮」。他表示，政府將從發揮「觀光國家隊」能量、打響台灣「觀光品牌」及加速觀光產業轉型等三大方向，推動台灣觀光發展，全面提升國際競爭力，朝2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破兆元的目標邁進。

ITF雄獅旅遊業績較去年同期成長1成5

ITF台灣國際旅展首日，雄獅旅遊業績表現佳，較去年同期成長1成5。

華信航空ITF旅展「跟著海寶去旅行」好康大放送

2026年ITF台灣國際旅展6日起至11月9日，於台北南港展覽館一館盛大登場，華信航空今年推出「跟著海寶去旅行」主題活動，集結超值機加酒行程、旅展限定優惠及趣味互動遊戲，讓民眾搶優惠、拿好康。華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲共同出席開幕儀式，為一連4天的旅展活動揭開精彩序幕，邀請大家跟著超萌海東青寶寶一起出發，開啟國內離島秋冬精彩旅程。

通力電梯電梯躋身2027亞太最佳雇主前15強 工程與製造類別強勢奪冠

全球知名電梯與電扶梯產業領導品牌通力（KONE）榮獲美國《時代》（TIME）雜誌與全球數據分析公司Statista共同發布的「2027亞太地區最佳雇主」（Asia-Pacific's Best Employers 2027）肯定，在最終入選的500家企業中高居第15名，更於工程與製造類別31家上榜企業中勇奪第一。此次評選依據超過8萬名員工的獨立調查、累積逾140萬份評價數據，彰顯通力在國際人才競爭中展現的雇主品牌實力。

台塑企業與中興大學合辦「節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」

台塑企業已訂下2050年實現碳中和願景，為落實此目標並激勵同仁全力推動節能減排與循環經濟，自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」，為深化產學合作與技術交流，2016年起更擴大移師國內大專院校舉辦，廣邀同業與大專師生齊聚與會，期盼藉由實質成果分享及專家評核指導，發揮拋磚引玉之效，共同促進台灣產業的永續轉型與綠色升級。

5G結合AI打造智慧百貨商場 展現台廠網通整合實力

經濟部展示5G結合AI導入ATT 4 FUN，打造雙語智慧客服與公共安全告警，客服5秒回應、保全反應縮至1分鐘內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。