ITF旅展首日飯店業大單湧現！兩名豪客狂掃6,000張住宿券

2026 ITF台灣國際旅展6日登場，飯店業者首日買氣熱絡，老爺酒店集團線上線下合計業績突破1.5億元，較去年同期成長近四成；寒舍集團開賣五小時業績也突破3,200萬元，呈雙位數成長。旅展現場更接連出現「百萬刷手」，天成飯店集團最高單筆消費超過300萬元，企業福委會大舉採購住宿券及餐券，成為今年旅展首日焦點。

飯店業者首日業績表現不一，台北遠東香格里拉年增一成，天成飯店集團預估業績可較去年同期成長一至兩成；晶華酒店集團及凱撒飯店連鎖則預估與去年持平。不過，大額採購訂單普遍湧現，老爺酒店更出現兩名「千萬刷手」，合計購入6,000張聯合住宿券，反映團體採購需求熱絡。

老爺酒店集團表示，首日實體展場業績達5,000萬元，加計11月3日率先開賣的線上旅展，累積銷售已突破億元。現場單筆消費超過百萬元的顧客達十多位，其中跨館使用的聯合住宿券最受團購客青睞。知本老爺酒店今年9月改裝重新開幕，也帶動雙人及四人一泊二食住宿券銷售，集團預估今年旅展線上線下總業績可望突破2.5億元。

天成飯店集團表示，首日開賣不到三小時即出現百萬大單，除最高單筆消費突破300萬元，也有多家企業採購超過百萬元住宿券，作為員工福利使用，主要集中於瑞穗天合國際觀光酒店、天成逸旅－蝴蝶谷及天成逸旅－朋趣豪華露營等商品，顯示企業福利採購成為住宿券重要買盤。

寒舍集團表示，今年餐飲及住宿商品同步熱銷，十二廚平日雙人自助下午茶券線上限量50組，不到一分鐘即售罄；展場礁溪寒沐家庭連通房限量優惠，也吸引近百位消費者排隊。餐券以十二廚平日自助午餐券銷售最佳，住宿商品則以集團聯合住宿券最受歡迎。寒舍艾美酒店今年取消部分餐券每日限量購買限制，也成為帶動銷售的動能。

企業尾牙及春酒採購需求則提前發酵。台北遠東香格里拉表示，遠東Café自助餐券受到企業福委會青睞，最大單筆訂單超過百萬元；實體展場限量推出的5,399元雙人住宿券，更在下午2時前全數售罄，顯示餐飲聚會與住宿需求同步升溫。

晶華酒店集團首日業績表現與去年相當，現場大額採購需求熱絡，最高單筆交易達150萬元，主要採購環遊晶華住宿券及栢麗廳、泰市場等餐飲票券，展場前50名滿額消費加贈的下午茶券，開展一小時內即全數送出。

凱撒飯店連鎖旅展首日現場銷售業績上看1,200萬元，熱銷商品以聯合自助餐券、片皮鴨合菜券及聯合住宿券居前三名，其中最大單筆交易購買250張片皮鴨合菜券，消費金額達72萬4,750元，另有多筆約50萬元的大額團購訂單，反映餐飲票券仍是旅展採購重點。