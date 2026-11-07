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企業生日快樂／智通拉鍊業轉型 穩步向上

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

智通（8932）今年成立邁入48周年，從原先的傳產拉鍊業務轉型成當前以軟體資通訊服務事業為主，當中關鍵人物非總經理蔡焜煌莫屬，對於未來智通營運走向，蔡焜煌預期，公司後續將會持續擴大智通在資通訊服務的營運版圖，替智通未來營運動能打下穩健成長基礎。

智通前身為宏大拉鍊，過去曾是全球第二大的拉鍊供應商，但隨著產業變遷，宏大拉鍊也面臨長期虧損，並決議在2020年引入全新經營團隊，蔡焜煌當時便加入公司，同時宏大拉鍊也更名為智通科創，開始步入軟體及資通訊服務領域，替公司帶來全新營運成長動能。

針對未來營運版圖布局，蔡焜煌表示，公司現在必須持續打下穩定成長基礎，未來將持續透過併購，壯大智通現在的軟體及資通訊服務業務，若未來計畫營運得當，後續將會把智通變身成為控股集團，藉此墊高智通當前的營運基礎。

據了解，蔡焜煌背景是法學博士，且早在2017年就開始將目光投入軟體及資訊服務領域，並與其好友的集團在馬來西亞成立一家資訊服務公司GLN（Global Line Network），主要負責企業級軟體開發，後來因緣際會之下，才加入智通科創，並將GLN納入公司營運版圖旗下，替智通打開全新營運軌道。

事實上，對於智通營運，蔡焜煌從來都不抱持「轉型奇蹟」的夢想。他指出，公司營運轉型必須像是穩紮穩打的轉型過程，「並沒有任何事情能瞬間完成」，必須要評估企業內部的速度及生存模式，才能夠一點一滴打造出現有的營運成績單。

蔡焜煌提到一間公司最好的營運成長動能就是永不滿足、持續學習，掌握這兩大關鍵，就能讓公司持續向上成長。他以自身為例，每天都會學習新知識，就好比先前紅透半邊天的區塊鏈、加密貨幣，一直到現在被視為市場主流的AI領域，他也期許智通同仁每天都能吸納新知識，同時要對自我要求，透過大家的共同努力才能讓智通變得更好。

蔡焜煌說，即便現在軟體事業能穩當前發展，但公司不會滿足於現在，因此金融科技、AI應用及線上直播等相關領域都會是智通持續發展的方向，這也是為什麼智通會持續投資新領域，且不排除不斷併購的主要原因，如此才能維持公司的成長腳步。

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