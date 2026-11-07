企業生日快樂／智通「類軟銀模式」 打造堅韌基礎

智通科創（8932）成立至今已經48年時間，從最初的拉鍊業務到現在拓展至軟體資通訊服務及金融科技，且現在正逐步展現營運成果，未來智通科創將會持續將軟體及資通訊服務業務持續擴大，打造出體質更加堅韌的智通科創。

智通科創自2023年開始步入營運轉型後，總經理蔡焜煌帶領公司進入全面營運轉型行列，從原先的傳統加工拉鍊業務跨入與原先業務相隔山的軟體資通訊領域，並迅速收購東南亞軟體公司GLN，替智通打開全新商機。

智通科創目前開拓軟體資通訊及金融科技等相關領域開始展現成效，不過蔡焜煌並沒有因此停下腳步，未來還將規劃入股其他公司，打造出類似軟銀集團的全新投資控股公司，替智通科創打下更堅韌的營運基礎。以下是智通科創總經理蔡焜煌的專訪紀要：

問：對於未來智通科創的營運布局及戰略規劃為何？

答：未來還會持續執行併購，我個人的期待跟希望是用一種所謂的「軟銀模式」。因為我們公司這幾年的獲利已經很穩定了，讓我們有底氣要往前走。可是我們用市值的概念來看，就是說我公司市值要一直往前走、維持這樣的高成長，那我就要把公司底子打得更紮實。那我該怎麼做？比方說如果有一家它的本益比只有五倍、六倍的公司，它十年來一直都這樣子的，跟軟體相關的、Fintech相關的公司，台灣公司我也可以考慮。目前心中已經有幾個標的，仍尚在評估當中，

問：智通科創有意打造類型軟銀模式，未來是否有機會跨出非軟體資通訊服務領域？

暫時不會，類似軟銀模式聽起來野心很大，但是事實上我膽子很小。所謂膽子很小就是我們在我們熟悉的範疇，因為我們不是開百貨公司，我們不能什麼都做。但是有一天也許可以，例如我個人對比特幣有信仰，但是公司目前並沒有投入比特幣相關事業，並不會因為什麼事情賺錢就去投入，或是現在正在風頭上我就去做。就如同便當事業一樣，部分餐飲公司本益比才六倍啊，聽起來很好賺，且又有穩定現金流，可是我一想，智通賣便當好奇怪，因此不適合公司現階段營運。

假設公司某天市值達4,000多億，或許有機會用子公司或孫公司去投資非軟體資通訊服務業務，甚至有機會投入AI半導體領域，但暫時真的不會這樣考慮，必須先找一些試錯成本很低的行業。

至於在投資標的上，要看彼此有什麼互補性，例如對方能提供給我們穩定現金流的概念啊，又好比對方本益比偏低，且未來成長性相當具備潛力，這樣就具備投資契機，如此一來也對我們的股東有交代。對對方來說，也可以持有智通科創穩定的股權，甚至智通或許也可以不介入經營，但整體來說希望是兩邊具備互補的。

問：智通科創在東南亞及印度等海外市場布局廣泛，對於後續海外市場布局為何？

答：其實我個人著眼點比較在於國際資金的配置跟人才的取得，就是我們走出東南亞，可以到香港，在走向國際。因為如果我們公司一直要維持市值往上走，所以我才會用一個所謂的「軟銀模式」來形容，透過市值提升，去取得更多優質的資產，來讓公司夯實，讓智通一步一步地往上走。

問：智通科創目前有投資曾為香港最大的水泥公司GC Construction Holdings Limited，雙方當前都有轉型目標，未來兩邊會如何進行合作？

答：目前香港GC Construction Holdings Limited仍在進行轉型階段，他們也希望透過智通先前的轉型吸取經驗，加上我們在軟體服務、軟體服務啦或是Fintech方面我們也有的專業，像我們目前規劃的數位串流，他們想要做的大概也是這個方向，他們團隊裡面有一些也蠻厲害的技術及團隊，那所以我覺得對我們雙便未來合作是一個機會。

問：智通在成功打入印度金融科技市場後，對於未來印度市場的布局及規劃為何？

答：期待在印度金融放款服務業務（LSP）跟遊戲相關代理事業能在今年底前貢獻業績，目前正在緊鑼密鼓加速推動業務當中，預期前期雖然將少量貢獻業務，不過初期營運本就不會過度放大，原因是必須控制投資風險，如果初期投入太大金融放款額度，對公司來說風險承擔過大，因此必須要對股東負責任，因此會先以穩定、腳步踩穩模式前進。