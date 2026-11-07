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企業生日快樂／智通跨域布局 策略更靈活

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
智通科創總經理蔡焜煌。記者秦鈺翔／攝影
智通科創總經理蔡焜煌。記者秦鈺翔／攝影

資訊服務廠智通（8932）從老字號拉鍊業務華麗轉型後，今年又成功擴大東南亞及印度的營運布局版圖，未來更將聯手香港水泥廠共同跨入AI及資訊服務市場，但總經理蔡焜煌並沒有因此停下腳步，未來目標將把智通打造為類似軟銀集團的投資控股模式，打造軟體及資通訊服務領域的新控股公司。

智通在2020年啟動營運轉型後，2023將公司名稱從原先的宏大拉鍊改為現有名稱，並啟動收購GLN，將智通快速從傳統拉鍊業務轉型至軟體業務為主的營運模式，也成功讓智通開始大啖東南亞軟體及資通訊業務。

觀察智通從2020年轉型後的營運擴張狀況，從最初的收購GLN，打入馬來西亞、新加坡等東南亞市場之後，後續更與OPPO聯手進軍印度當地的小額放貸市場，今年更開始啟動與全台最大直播平台之一的浪凡合作計畫，未來不僅將在台灣市場持續擴大直播規模，後續亦可望聯手進軍馬來西亞及東南亞市場，尋找全新營運成長曲線。

調整體質 業績快速衝高

目前智通營收成長動能相當強勁，不僅上半年營收創下歷史同期新高，且獲利數字也持續創高，這當中最大功臣在GLN在東南亞業務持續擴增，包含馬來西亞、新加坡等地業務持續成長，並將營運市場升級到澳洲、紐西蘭等地，且客戶群也拓及到電子科技、物流、零售、人力資源、餐飲、電子商務、飯店等領域，目前東南亞市場需求正持續升溫，加上智通仍持續啟動營運擴張計劃，未來智通營運動能有機會持續衝高。

回顧智通經過近五年的營運體質調整，公司營收規模出現快速成長，獲利表現也順利繳出亮眼成績單。蔡焜煌表示，智通不會停留於現在的成績，後續將會持續擴大營運版圖，只要有合作機會的公司都會是智通接洽的對象，未來智通將會變身成為類似軟銀集團的投資控股公司，持續將公司營運體質打穩。

蔡焜煌指出，經營公司絕對不能只靠畫大餅，因此只要「我說過的話，即便腳步慢一點，未來也都會達成」他說，「市場願意給我們這麼高的本益比，就是因為市場願意相信公司經營團隊，也對智通所建構的未來是有所期待的」，成為智通公司能持續擴張及營運成長的主要關鍵。

揪伴合作 做生意要雙贏

不過，談及智通的軟銀集團控股模式，蔡焜煌強調，並不是所有領域都會是智通的投資標的，就好比但軟銀集團有投資半導體領域，但智通目前就沒有這樣的規劃，必須坦言智通現在沒這樣的技術跟人才，因此現在會先行鎖定與智通營運相仿的軟體、資通訊服務相關公司。

蔡焜煌說，台灣科技硬體製造領域真的很強，相較台灣軟體產業確實還有很長的一段路要走，台灣半導體硬體製造的成功絕非一時，「也絕非用錢就能買得來的技術跟現有發展領域」，未來若智通市值是現有的十倍以上，到時候再來考慮全新跨領域的營運項目。

談及與浪凡的合作計畫，蔡焜煌說，做生意一定要「Win-Win」雙贏才行，因此不會只站在智通的角度，同時也會換位思考，替浪凡的股東及公司團隊做考量，因為對方也是上市櫃公司。

事實上，蔡焜煌近年來持續提及公司在軟體及資通訊服務布局，除了企業級客製化軟體持續深耕之外，後續在數位串流領域也會是公司著重的目標，透過扮演服務商角色，替開發者導入流量及技術優化等服務，以確保未來數位直播串流商機得以維持向上發展動能。

另外，針對遊戲市場布局，智通已經與華義合資成立華智數位，同時打造印度子公司，目前數款遊戲都已經開始營運，後續不僅將營運止步在遊戲領域，更將拓及到廣告、電商等相關服務內容，藉此創造出除了遊戲之外的營運來源。

智通雖然目前全力進攻軟體及資通訊服務領域，但既有的拉鍊業務也不會全面喊卡，並亦維持營運動能，雖然不追求高成長，透過靈活管理及控制成本等公司營運政策，使拉鍊業務仍未來仍具備獲利可能性。

資通訊 印度 軟銀集團

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智通科創成立至今已經48年時間，從最初的拉鍊業務到現在拓展至軟體資通訊服務及金融科技，且現在正逐步展現營運成果，未來智通科創將會持續將軟體及資通訊服務業務持續擴大，打造出體質更加堅韌的智通科創。

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