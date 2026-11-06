ITF 雄獅旅遊業績較去年同期成長1成5

ITF台灣國際旅展首日，雄獅旅遊業績表現佳，較去年同期成長1成5。

受惠於2027春節7天，請2休11的休假攻略，現場攤位人潮買氣熱絡，許多旅客到場詢問農曆春節出遊行程。觀察今日銷售熱門目的地排行依序為日本、歐洲及美加，其中又以日本樂園類親子行程、北陸冬季戲雪買氣及詢問度最高。且今日即出現百萬刷手，為報名東歐13天行程，顯現長天數的深度行程為成長亮點。

7日將迎接旅展第一個周末，雄獅旅遊持續推出旅展超值團體，包含首爾樂天小旅行4日9,999元起、ITF搶購特選新馬藍眼淚5日15,999元起、快閃九州品蟹4日24,888元起、經典海陸空黃金海岸6日53,800元起；現場更推出春節長線折5千、短線折3千，指定親子行程最高享萬元超優折扣。