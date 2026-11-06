華信航空ITF旅展「跟著海寶去旅行」好康大放送

2026年ITF台灣國際旅展6日起至11月9日，於台北南港展覽館一館盛大登場，華信航空今年推出「跟著海寶去旅行」主題活動，集結超值機加酒行程、旅展限定優惠及趣味互動遊戲，讓民眾搶優惠、拿好康。華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲共同出席開幕儀式，為一連4天的旅展活動揭開精彩序幕，邀請大家跟著超萌海東青寶寶一起出發，開啟國內離島秋冬精彩旅程。

華信航空董事長陳大鈞表示，今年旅展特別推出國內離島自由行限量優惠，精選金門、澎湖、馬祖及台東等人氣旅遊路線，2天1夜超值機加酒行程，每人只要新台幣3,299元起，現場報名第2人再享折扣1,111元。搭配國旅補助及旅展限定優惠，讓旅客輕鬆享受台灣各地的迷人風景與特色美食，從機票、住宿到旅行好禮，讓旅客開心出遊更超值。

配合今年主推「跟著海寶去旅行」，華信航空總經理莊明哲熱情邀請民眾走進華信航空展區，現場特別打造「大型海寶拍照區」，結合澎湖、馬祖及本島航點的特色旅遊元素，歡迎大小朋友前來合影留念；超人氣互動遊戲「海寶轉轉樂」結合各航點旅遊知識，只要答對旅遊相關趣味問題，就可獲得精美小禮物。此外，現場追蹤華信航空官方粉絲專頁，與海寶合照上傳個人社群，還可兌換限量打卡禮，與海寶留下旅展歡樂回憶。

華信航空每日於華航集團展區主舞台，推出精彩有獎徵答活動，準備絕版珍藏飛機模型、海東青寶寶購物袋及經典空服員公仔等多款獨家限定LOGO商品，邀請民眾踴躍挑戰，把獨家好禮帶回家。