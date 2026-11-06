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通力電梯電梯躋身2027亞太最佳雇主前15強 工程與製造類別強勢奪冠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
通力電梯榮獲亞太最佳雇主。圖／通力提供
通力電梯榮獲亞太最佳雇主。圖／通力提供

全球知名電梯與電扶梯產業領導品牌通力（KONE）榮獲美國《時代》（TIME）雜誌與全球數據分析公司Statista共同發布的「2027亞太地區最佳雇主」（Asia-Pacific's Best Employers 2027）肯定，在最終入選的500家企業中高居第15名，更於工程與製造類別31家上榜企業中勇奪第一。此次評選依據超過8萬名員工的獨立調查、累積逾140萬份評價數據，彰顯通力在國際人才競爭中展現的雇主品牌實力。

「亞太地區最佳雇主」由TIME與Statista共同合作，透過大規模獨立調查，評選亞太地區最受員工肯定的企業。本屆評選初始研究範圍涵蓋超過7,000家企業，受評企業須符合在亞太地區雇用至少1,000名員工，並於至少兩個亞太市場設有營運據點等資格條件。評選並非由企業自行報名，而是由Statista獨立進行研究及調查，最終選出綜合得分最高的500家企業。

本屆調查涵蓋範圍包括澳洲、香港、印度、印尼、日本、澳門、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南等 14 個國家及地區，共收集超過8萬名全職及兼職員工的匿名意見，累積超過140萬份評價數據。

評分機制結合員工對現任及過往雇主的直接評價，以及對同產業其他企業的間接推薦，並以員工是否願意向親友推薦雇主作為重要評估依據。調查全程獨立於受評企業進行，確保受訪者能自由表達真實意見，使最終排名不僅反映員工對職場的實際感受，也呈現企業在產業中的整體雇主聲譽。

通力亞太、中東及非洲區人資與傳播（People & Communications）副總裁Susan Vaughan表示：「人才是通力一切工作的核心。這次獲得肯定，再次提醒我們，當每位同仁都能實踐企業價值觀、彼此關懷、攜手合作、勇於行動，並持續以客戶為中心時，就能共同打造讓每個人充分發揮所長的工作環境。我們希望每位通力同仁都能感受到自身的價值、獲得支持，並擁有持續成長的動力。這項肯定也讓我們更加確信，正朝著正確的方向前進。」

在台灣市場，通力同樣重視專業人才的培育與長期發展，透過員工教育訓練與專業能力提升，持續強化團隊的技術及服務實力，並將安全、團隊合作與持續學習融入日常工作。在通力(台灣)，員工平均年資超過5年，最資深同仁服務逾20年，並透過績效獎勵、久任制度及專業培訓，讓企業成長成果與員工共享。

通力台灣董事總經理劉繼然表示：「電梯是一個需要長期累積專業與經驗的產業，無論技術如何進步，人才始終是提供安全、可靠服務的關鍵。對通力而言，人才培育不只是企業經營的一部分，更是對員工與客戶的長期承諾。我們希望讓同仁在持續學習與累積專業的過程中，看見自己的成長，也讓這份專業成為客戶信賴通力的基礎。」

隨著業務持續拓展，台灣通力也積極布局下一階段的人才需求。展望2027年，公司將持續擴大徵才，延攬工程技術、業務及各領域專業人才，進一步壯大專業團隊，為未來營運發展奠定基礎。

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