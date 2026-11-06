快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI 運價指數終止連4漲！下跌53.9點至3,633.45點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

運價指數終止連4漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數下跌53.9點至3,633.45點，周跌幅1.46%；其中，亞洲到美東線跌破1萬美元關卡。

根據物流業者分析，近期出運貨物抵港時間接近感恩節及聖誕假期，中國大陸的深圳APEC交通管制多少會影響華南地區出貨速度，預期11月出貨動能放緩，但整體艙位仍相對緊張；由於紅海才剛開始恢復，船舶調度還是吃緊，加上亞洲、歐洲部分港口壅塞與鐵路延誤情況仍舊嚴重，預估美國線運價維持高檔。

根據最新一期出爐運價，11月、12月過去都是貨櫃輪最淡的月份，運價盤整後，本周開始修正，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,381美元，較前一期下跌98美元，周跌幅1.31%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達9,857美元，較前一期下跌342美元，周跌幅3.35%，本周運價首度失守萬美元。

原本表現還算強勁的歐洲線，本周也回檔，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,325美元，較前一期下跌45美元，周跌幅1.89%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,393美元，較前一期上漲43美元，周漲幅1.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌5美元，周跌幅0.42%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌28美元。

運價 指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中菲行營收／10月38億元、年增65.3% 創2022年5月以來新高

那斯達克期指不到兩小時急拉翻紅！輝達台積ADR盤後反彈 亞股仍未回穩

美股收盤／費半暴跌12.3%、那斯達克陷修正 晶片財報AI建設疑慮掀賣壓

美股期指續跌！那指期貨挫1.3% 台股周五開盤面臨考驗

相關新聞

撐了14年賣了 淡水水岸豪宅認賠2,952萬元出場

房市交易冷清，大坪數豪宅首當其衝，實價揭露，淡水豪宅頤海大院15樓戶，2012年屋主以1.2億買入，今年2026年5月以9,088萬元售出，賠售金額達2,952萬元。

公開收購成功達陣 台灣大持精誠將破六成

台灣大哥大（3045）6日宣布，旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊（6214）普通股條件全數成就，加計原本持股，總持股將突破六成，來到61.02%，累計整體收購對價約273億元。

賴總統揭觀光國家隊三大方向 朝2030產值破兆元邁進

賴清德總統6日出席「2026ITF台灣國際旅展開幕典禮」。他表示，政府將從發揮「觀光國家隊」能量、打響台灣「觀光品牌」及加速觀光產業轉型等三大方向，推動台灣觀光發展，全面提升國際競爭力，朝2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破兆元的目標邁進。

台塑企業與中興大學合辦「節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」

台塑企業已訂下2050年實現碳中和願景，為落實此目標並激勵同仁全力推動節能減排與循環經濟，自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」，為深化產學合作與技術交流，2016年起更擴大移師國內大專院校舉辦，廣邀同業與大專師生齊聚與會，期盼藉由實質成果分享及專家評核指導，發揮拋磚引玉之效，共同促進台灣產業的永續轉型與綠色升級。

5G結合AI打造智慧百貨商場 展現台廠網通整合實力

經濟部展示5G結合AI導入ATT 4 FUN，打造雙語智慧客服與公共安全告警，客服5秒回應、保全反應縮至1分鐘內。

麗寶新藥攜手日本福島醫科大學 推進 LIB-101新藥研發

麗寶新藥（7888）6日表示，日本放射線災害醫療專家、福島縣立醫科大學副校長山下俊一教授將於11月9日拜訪公司，與經營及研發團隊交流LIB-101共同研究進展，持續深化台日合作，探索LIB-101應用於放射線引起之皮膚損傷的治療潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。