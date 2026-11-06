SCFI 運價指數終止連4漲！下跌53.9點至3,633.45點

運價指數終止連4漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數下跌53.9點至3,633.45點，周跌幅1.46%；其中，亞洲到美東線跌破1萬美元關卡。

根據物流業者分析，近期出運貨物抵港時間接近感恩節及聖誕假期，中國大陸的深圳APEC交通管制多少會影響華南地區出貨速度，預期11月出貨動能放緩，但整體艙位仍相對緊張；由於紅海才剛開始恢復，船舶調度還是吃緊，加上亞洲、歐洲部分港口壅塞與鐵路延誤情況仍舊嚴重，預估美國線運價維持高檔。

根據最新一期出爐運價，11月、12月過去都是貨櫃輪最淡的月份，運價盤整後，本周開始修正，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,381美元，較前一期下跌98美元，周跌幅1.31%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達9,857美元，較前一期下跌342美元，周跌幅3.35%，本周運價首度失守萬美元。

原本表現還算強勁的歐洲線，本周也回檔，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,325美元，較前一期下跌45美元，周跌幅1.89%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,393美元，較前一期上漲43美元，周漲幅1.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌5美元，周跌幅0.42%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌28美元。