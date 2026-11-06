賴總統揭觀光國家隊三大方向 朝2030產值破兆元邁進

賴清德總統6日出席「2026ITF台灣國際旅展開幕典禮」。他表示，政府將從發揮「觀光國家隊」能量、打響台灣「觀光品牌」及加速觀光產業轉型等三大方向，推動台灣觀光發展，全面提升國際競爭力，朝2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破兆元的目標邁進。

賴總統致詞時表示，今年的ITF意義非凡，大家所熟悉的「台北國際旅展」今年邁入第40年、第34屆的里程碑，並正式升級為「台灣國際旅展」，代表這個平台將凝聚更大的力量，將台灣的觀光魅力進一步推向世界。

賴總統提到，台灣有享譽國際的美食、美景及豐富多元的文化。觀光產業又被稱為「無煙囪產業」，不僅能帶動國家經濟整體發展，更是台灣與世界深化友誼的最佳橋梁。國內旅遊的產值、旅次及飯店及房間數量都有明顯增加，代表中央、地方政府以及民間企業的共同努力已經展現成果。

賴總統表示，未來政府將朝三個方向，加速台灣觀光的發展。

第一，發揮「觀光國家隊」能量。這幾年來，政府積極落實「觀光立國」的願景，全力貫徹「部部有觀光、各地有觀光」的觀光主流化理念。他去年參加ITF時談到，政府要促進國旅及國際旅遊發展，打造「國家隊」。

今年「台灣觀光研訓院」已經正式成立，我們要團結中央、地方及民間的力量，讓「台灣觀光國家隊」能發揮更大的能量，在交通、旅宿、餐飲、旅行業等各個面向，持續提高服務品質與水準，全面提升台灣觀光的國際競爭力。

他強調，政府的目標很明確，就是2030年國際旅客來台達到1,000萬人次，以及觀光產值突破兆元，讓更多人來到台灣、深入認識台灣，觀光產業也因此更加蓬勃發展。

第二，打響台灣的「觀光品牌」。去年，推出了台灣第一張國際名片—「北回之巔、微笑南灣」旗艦計畫，以北回歸線為核心軸線，串聯中、南部的觀光資源，展現台灣的自然與文化魅力。

今年因應全球淨零排放的趨勢，以及世界步道大會2028年將在台灣舉行，則推出第二張國際名片—「縱走台灣Twalk」計畫，整合淡蘭古道、樟之細路等6條代表性國家級步道，引領各國旅客感受台灣的山林之美。

第三，加速觀光產業的轉型。台灣的科技實力不僅引領產業發展，也是發展智慧觀光的優勢。政府將持續協助觀光產業的數位轉型，包括發展智慧旅遊。同時透過AI、大數據的分析，精準掌握旅客的需求與喜好，幫助產業提高營運效率、降低成本，開發更多有競爭力的旅遊產品。