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台塑企業與中興大學合辦「節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑企業與中興大學合辦「2026年度節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」，圖為得獎者大合照。台塑企業／提供
台塑企業與中興大學合辦「2026年度節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」，圖為得獎者大合照。台塑企業／提供

台塑企業已訂下2050年實現碳中和願景，為落實此目標並激勵同仁全力推動節能減排與循環經濟，自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」，為深化產學合作與技術交流，2016年起更擴大移師國內大專院校舉辦，廣邀同業與大專師生齊聚與會，期盼藉由實質成果分享及專家評核指導，發揮拋磚引玉之效，共同促進台灣產業的永續轉型與綠色升級。

台塑企業指出，2026年度「節能減排循環經濟優良改善案例選拔發表會」於11月6日在國立中興大學國際會議廳舉行，發表會由產學重量級專家組成的評審團，針對台塑企業各公司選拔出的8件具代表性優良案例進行專業評審，評定並頒發前三名與佳作。其中，第一名為台化芳香烴三廠「甲苯塔系統熱整合效率優化節能改善」案例；第二名為台化龍德廠「製程尾氣熱源回收節能改善」案例；第三名為台塑丙烯腈廠「廢氣焚化爐煙道氣廢熱回收改善」案例。大會由台塑公司梁世昌執行副總與中興大學詹富智校長共同主持，下午則安排實地觀摩交流，展現產學緊密攜手、深化永續技術落地的具體行動。

台塑企業表示，面對全球氣候變遷嚴峻挑戰及國內外碳費與減碳法規要求，台塑企業全面落實各項減碳技術，截至 2025 年底累計已完成5,496件節水改善案，節水量達42萬噸/日（相當於30.9座寶山水庫蓄水量）；節能改善案累計達22,586件，每年減碳量達1,800萬噸（相當於4萬7千座大安森林公園年吸碳量），溫室氣體排放量更較2007年高峰降低31%，提前達成階段性目標。

台塑企業身為產業代表，除持續追求廠區能資源極致利用外，更積極發揮「以大帶小」的精神，將廠區成功的節能、節汽、水回收與廢熱再利用經驗向產業鏈上下游及中小企業夥伴推廣分享，帶動綠色供應鏈成型，共創兼具韌性與永續競爭力的產業生態系。

台塑企業強調，此次活動深度整合產學資源，不僅讓台塑企業第一線技術團隊獲得學界的專業把脈與指導，更搭建了產學協同減碳的交流平台，攜手為台灣邁向淨零碳排貢獻心力。

台塑 中興大學

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