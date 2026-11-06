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雙11進行式 電商統計消費者對家用快消品穩定購買

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雙11檔期進行中，生活用品仍是消費者關注囤貨項目，富邦媒（8454）6日旗下momo購物網統計站內熱搜前五名，衛生紙、洗衣精仍熱門。momo雙11集結逾200個品牌、上萬件生活用品，部分商品可透過「分次配」分批到貨，讓有固定用量的家庭趁檔期補貨，也能分批收貨。

同樣是整箱衛生紙，每箱包數、每包抽數都可能不同。以momo雙11檔期商品為例，已有慣用衛生紙品牌的家庭，可用同規格的平日單價比較，再依用量和收納空間決定買幾箱。洗衣用品則可從平常的洗衣、晾衣習慣挑選洗衣精產品。

網路家庭旗下PChome 24h購物因應年末採購潮，生活百貨類產品祭出最低21折起、現省破萬元的實質回饋，站上更全面疊加天天簽到搶神券、做任務享高額回饋等多重優惠。在多元好康助攻下，站上發現消費者購物車呈現三大消費趨勢：精打細算、一次備足半年份的「日常後勤必囤」、換季修護與日常營養補給的「個人保養」，以及把握年度最殺折扣無痛結帳的「心願清單」，反映消費者趁年末大檔聰明規劃，該省則省、該買則買的消費心態。

雙11 電商

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