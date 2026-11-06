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5G結合AI打造智慧百貨商場 展現台廠網通整合實力

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部產業發展署彭育樑技正（左四）、愛吠的狗唐磬聲商務長（左一）、和碩聯合科技林大興資深經理（左二）、富鴻網呂宗道副總經理（左三）、吸引力生活事業林元貞襄理（右三）、泰雅科技洪世岳亞太區銷售副總經理（右二）及資策會林宏澤新創事業長（右一），於「5G影像感知與公共安全告警發表會」共同點亮「5G智慧新零售」。經濟部產業發展署/提供
經濟部產業發展署彭育樑技正（左四）、愛吠的狗唐磬聲商務長（左一）、和碩聯合科技林大興資深經理（左二）、富鴻網呂宗道副總經理（左三）、吸引力生活事業林元貞襄理（右三）、泰雅科技洪世岳亞太區銷售副總經理（右二）及資策會林宏澤新創事業長（右一），於「5G影像感知與公共安全告警發表會」共同點亮「5G智慧新零售」。經濟部產業發展署/提供

面對商業服務升級與人力調度需求，如何運用科技提升顧客體驗並強化環境安全，已成為百貨商場轉型的重要方向，政府也積極協助國內業者導入5G技術，以創新應用回應商場營運需求。

今（6）日在臺北市信義區ATT 4 FUN商場舉辦的「5G影像感知與公共安全告警發表會」，正式展示國產5G開放架構結合「AI智慧客服」與「智慧公共安全告警」的實證成果。本次活動由促成實證應用的關鍵推手 - 經濟部產業發展署代表主持啟動儀式，並邀請與會嘉賓現場體驗5G與AI為百貨商場帶來的改變。

經濟部產發署自109年起持續推動5G相關輔導計畫，協助國內網通業者結合跨域夥伴與實際場域，淬鍊5G通訊技術實力；本次整合5G專網與AI商場服務，便是今（115）年的計畫實證成果之一。本案由富鴻網股份有限公司接受產發署輔導，攜手和碩聯合科技、泰雅科技及愛吠的狗等夥伴，最後落地於吸引力生活事業股份有限公司旗下的ATT 4 FUN商場。

團隊建置國產5G開放架構基地台與核心網路，將網路通訊與AI運算整合於單一主機，使影像與語音資料直接於商場本地完成即時分析，大幅降低資料傳輸延遲；同時，管理人員僅需透過單一網管平台，即可統一監控跨廠牌網路設備並進行故障管理，有效減輕場域分別建置與維運多套設備的負擔。由政府領銜集結台廠跨域合作，成功讓國產通訊技術走進百貨商場日常。

大型百貨商場結合購物、餐飲與娛樂，每日人潮眾多，第一線人員須同時兼顧顧客服務與環境安全；尤其白天尖峰時段，服務台人員除了接待顧客，還得反覆解答樓層、品牌與活動資訊，並應付外國旅客詢問，人力負荷相當沉重。如今，團隊於一樓導入直接連上5G專網的「AI智慧客服」機器人，支援中、英文雙語問答，可提供樓層介紹、專櫃查詢與檔期活動說明。

受惠於商場5G專網訊號涵蓋廣、傳輸穩定的特性，機器人從固定服務台走向商場走道、主動為顧客引導帶路時，仍能保持連線順暢，於顧客提問後平均5秒內完成語音回應，有效分擔服務台人力，可謂本次實證的一大亮點。

跨樓層動線與夜間時段的安全維護，向來是大型商場管理的重點挑戰：若在樓梯間等死角加裝傳統監視器，常面臨跨樓層布線施工不易的限制；而過去仰賴保全人員盯看螢幕與定時巡邏，一旦發生人員跌倒、肢體衝突或異常逗留，難以及時察覺，事後亦須耗時逐段調閱錄影畫面。

對此，團隊於一樓至地下二樓部署多支「5G直連」攝影機，免去跨樓層拉設網路線的工程限制，直接透過5G專網將高畫質影像即時回傳主機，並運用AI影像分析技術判別人員跌倒、衝突或異常停留等狀況。

系統確認異常後即主動通報保全人員前往處理，不僅將誤報率控制在10%以下，更將保全反應時間自過去的60分鐘大幅縮短至1分鐘內；事後調閱影像時，亦可依時間、地點或人員特徵快速檢索，大幅提升商場安全管理效率。

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