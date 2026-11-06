麗寶新藥攜手日本福島醫科大學 推進 LIB-101新藥研發

麗寶新藥（7888）6日表示，日本放射線災害醫療專家、福島縣立醫科大學副校長山下俊一教授將於11月9日拜訪公司，與經營及研發團隊交流LIB-101共同研究進展，持續深化台日合作，探索LIB-101應用於放射線引起之皮膚損傷的治療潛力。

麗寶新藥指出，山下俊一此次受邀來台參與在高雄舉行的「中華民國核醫學學會2026年會暨國際學術研討會」，除與國內外醫學專家進行學術交流，也特別安排拜訪麗寶新藥，與總經理劉朝瀚及研發團隊討論雙方今年3月啟動的LIB-101共同研究計畫，包括目前研究進度、後續規劃及相關研究議題。

麗寶新藥與日本福島縣立醫科大學於今年3月在福島舉行LIB-101共同研究啟動會議，由福島縣立醫科大學理事長暨校長竹之下誠一教授及相關研究團隊共同參與，正式展開雙方在放射線損傷醫療領域的合作。

LIB-101為麗寶新藥開發中的重組人類介白素-12（rhIL-12）新藥候選產品，具有免疫調節及促進造血功能恢復的潛力。此次合作主要聚焦LIB-101對放射線引起之皮膚損傷的潛在醫療應用，結合日本在核災醫療、放射線影響及相關臨床研究的專業經驗，共同探索未來臨床應用的可能性。

麗寶新藥表示，透過與福島縣立醫科大學合作，將結合雙方在新藥研發及放射線醫療領域的研究資源，持續評估LIB-101的潛在應用方向，作為後續研發規劃的重要參考。

山下俊一為日本放射線災害醫療領域專家，投入放射線科學、輻射健康風險評估及核災醫療研究逾40年，曾參與車諾比核災相關國際醫療合作，並於2011年福島核災後投入當地輻射健康管理及風險溝通工作，也曾任職於世界衛生組織（WHO）。

山下俊一目前除擔任福島縣立醫科大學副校長、放射線災害醫療學講座特任教授及長崎大學名譽教授，也擔任日本福島國際研究教育機構（F-REI）「放射線科學、創新藥物與醫療及放射線產業應用」領域副領域長。

F-REI致力推動福島核災後的「創造性復興」，透過整合放射線科學、醫療研究及產業應用，將累積的研究成果與專業知識轉化為醫療產業創新的基礎。

麗寶新藥表示，未來將持續深化與福島縣立醫科大學的共同研究，結合國際學術與臨床資源，推進LIB-101研發工作，並探索其在放射線損傷及其他尚未被滿足醫療需求領域的應用潛力。