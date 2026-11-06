高鐵 N700ST 新車假期旅展開賣 賴總統親站台「指差確認」

台灣高鐵今年在台灣國際旅展（ITF）推出新車假期「優先劃位．首席體驗」專案。賴總統、交通部長陳世凱及台灣高鐵董事長史哲出席攤位開幕，在全新N700ST列車動畫前，與高鐵駕駛一同比出「指差確認」手勢，象徵高鐵持續不懈確認安全細節，為攤位揭開序幕。

開幕典禮上，搶先購得第一組新車假期「優先劃位．首席體驗」的旅客洪同學，也與總統等貴賓合影。目前就讀大一的洪同學來自東部，平時非常喜歡搭乘高鐵，得知專案推出後立即向旅行社預約搶購，成為第一位訂購旅客。他表示，能搶先預訂明年首班N700ST列車體驗行程，感到既興奮又期待，迫不及待想親自搭乘新世代列車。

高鐵表示，本次專案提供「首席尊享」及「首席樂享」兩項產品。「首席尊享」攜手14家星級及品牌飯店，安排N700ST商務車廂，搭配平日入住飯店尊榮房型及24小時住房專屬禮遇。以平日台北出發至左營、入住高雄日航酒店為例，內容包括優先搶訂N700ST商務車廂來回車票，以及26坪小型轉角套房24小時住房一晚（15時後入住、15時前退房），並享行政酒廊、快速通關辦理入住等服務，當月壽星另獲贈天空酒吧RB22飲料券，二人同行每人12,660元起。

「首席樂享」則與18家星級及品牌飯店合作，提供客房升等或孩童免費入住等專屬禮遇。以平日台北出發至左營、入住和逸飯店高雄中山館為例，內容包括優先搶訂N700ST標準車廂來回車票及住宿一晚，平日再享升等和逸家庭房，二人同行每人4,990元起。

此外，高鐵今年擴大跨界合作，運用N700ST新車元素攜手多家本土業者推出聯名商品，包括6款「有情門」N700ST聯名椅凳、知名插畫家鄒駿昇繪製的限量版畫，以及2款20周年紀念酒。民眾在攤位體驗N700ST新車紀念商品，並拍照上傳至Instagram或Facebook，即可免費試飲新車紀念啤酒。

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