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台泥進軍COP31秀3D建築列印！水泥儲能導入土耳其震災重建

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥在COP31綠區規劃約100平方公尺室內展區及150平方公尺戶外展區，展示大型3D建築列印設備與EnergyArk儲能系統，室內也將透過虛擬實境(VR)呈現在土耳其哈泰的3D列印住宅計畫，展示集團在資源循環、能源轉型及創新建材等領域的跨國實踐。台泥／提供
台泥在COP31綠區規劃約100平方公尺室內展區及150平方公尺戶外展區，展示大型3D建築列印設備與EnergyArk儲能系統，室內也將透過虛擬實境(VR)呈現在土耳其哈泰的3D列印住宅計畫，展示集團在資源循環、能源轉型及創新建材等領域的跨國實踐。台泥／提供

台泥（1101）6日宣布，將首度參與聯合國氣候變遷大會（COP31），除將歐洲大型3D建築列印設備運抵峰會現場，展示低碳建築技術外，旗下水泥儲能系統EnergyArk也將結合太陽光電，導入土耳其震災重建住宅，展現低碳建材與能源技術的整合應用。

聯合國第31屆氣候變遷大會將於11月9日至20日在土耳其安塔利亞舉行。台泥此次攜手歐洲子公司CIMPOR及土耳其子公司OYAK Cement共同參展，規劃室內外雙展區，台泥董事長張安平、總經理程耀輝及歐非水泥事業體執行長Suat Çalbıyık均將出席。

台泥表示，土耳其子公司OYAK Cement為當地最大水泥生產商，目前正與2023年遭受強震重創的哈泰省合作，推動3D列印住宅重建計畫，興建20棟安置住宅及一座社區圖書館。

這項計畫除了採用3D建築列印技術，也將結合太陽光電及台泥自主研發的EnergyArk水泥儲能系統，提升住宅能源自主能力及供電韌性，成為集團整合低碳建材、數位建築與儲能技術的實際應用案例。

台泥此次在COP31綠區規劃約100平方公尺室內展區，以及150平方公尺戶外展區，除展示大型3D建築列印設備與EnergyArk儲能系統，也將透過虛擬實境（VR）呈現土耳其哈泰省的住宅重建計畫，並介紹集團在資源循環、能源轉型及創新建材等領域的布局。

在3D建築列印技術商業化方面，台泥歐洲子公司CIMPOR近期推出國際品牌「Havelar by CIMPOR」，整合低碳建材研發、數位建築設計與施工技術，積極推動新型建築工法產業化。

其中，葡萄牙Mariadeira社會住宅開發案已將3D建築列印技術應用於16棟建築、共32戶住宅，並首度全面使用預拌混凝土車供應列印材料，驗證這項技術與既有水泥及預拌混凝土產業體系整合的可行性。

台泥認為，3D建築列印不僅改變傳統施工方式，也有潛力應用於住宅供給、城市韌性、災後重建及建築減碳等領域，成為推動建築工業化的重要技術平台。

除展示創新技術，台泥高層也將參與國際氣候政策及產業轉型論壇。董事長張安平將與Votorantim、TITAN及Molins等國際水泥業領袖，共同探討煅燒黏土技術如何加速低碳水泥產業化。

總經理程耀輝則將參與全球水泥及混凝土協會（GCCA）論壇，針對碳定價政策、重工業低碳轉型及綠色投融資等議題，與國際產業領袖交流。

隨著歐盟排放交易制度（EU ETS）免費配額逐步退場，以及碳邊境調整機制（CBAM）正式實施，碳定價對企業生產成本、減碳投資及國際競爭力的影響日益受到重視。

程耀輝將分享台泥橫跨亞洲、歐洲及非洲的營運經驗，探討如何透過合理碳定價機制防止碳洩漏，並讓投入減碳的企業取得相應競爭優勢，同時交流全球綠色融資環境下的產業轉型機會與挑戰。

台泥 水泥 土耳其

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