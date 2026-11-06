六都交通論壇高雄登場 聚焦人本街道、交通文化及AI智慧運輸

面對AI科技發展及交通安全挑戰，「六都交通運輸論壇」今天在高雄翰品酒店登場，六都交通局長齊聚一堂，邀集產官學界交流，探討城市交通治理及智慧運輸發展。

今天的交通論壇以「空間正義、人本街道革命」、「文化再造、交通文化重建」及「數位衝擊、AI智慧交通新時代」為三大主軸。高雄市政府副秘書長張家興致詞表示，希望透過論壇促進中央與六都在交通業務上的合作，讓各城市交通更加便利、安全、友善及智慧，朝交通永續發展目標邁進。

今天這項交通論壇先討論人本街道與空間正義，從城市空間規劃、道路環境及不同用路人需求切入，探討如何讓道路不只是通行空間，也能兼顧安全與生活品質。

下午聚焦交通文化重建，邀集交通、心理及醫療領域專家，從交通行為、用路觀念及事故傷害等面向，探討如何透過跨領域合作，深化尊重生命、重視安全的交通觀念。

第三場以AI智慧交通為主題，由交通部、高雄市政府及產學界代表與談，探討AI及數位科技在交通管理上的應用，如何提升管理效率與服務品質，回應城市實際需求。