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旅天下看明年春節旅遊量增價穩 ITF 旅展業績拚成長兩成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
旅天下企劃副總經理暨發言人許哲郎表示，今年旅展受惠日韓短程旅遊需求熱絡，加上航空機位供給增加、優惠商品選擇更多，預估今年實體及線上旅展合計業績可望較去年成長一至兩成。記者嚴雅芳／攝影
旅天下企劃副總經理暨發言人許哲郎表示，今年旅展受惠日韓短程旅遊需求熱絡，加上航空機位供給增加、優惠商品選擇更多，預估今年實體及線上旅展合計業績可望較去年成長一至兩成。記者嚴雅芳／攝影

2026 ITF台灣國際旅展6日於台北南港展覽館一館登場。旅天下企劃副總經理暨發言人許哲郎表示，今年旅展受惠日韓短程旅遊需求熱絡，加上航空機位供給增加、優惠商品選擇更多，預估今年實體及線上旅展合計業績可望較去年成長一至兩成。展望2027年春節，儘管連假僅七天，但隨著航班增加，整體出團量仍有成長空間，平均團費則預估與今年大致持平。

許哲郎指出，旅天下線上旅展已於10月1日提前開跑，部分熱門商品首波銷售完畢後已追加團次，預估線上業績可望較去年成長一至兩成。旅天下目前全台共有86家門市，旅展期間同步推出優惠，透過線上、實體展場及門市共同搶攻旅遊商機。

談到明年春節市場，許哲郎表示，2027年春節連假只有七天，旅客出遊日期相對集中，大年初一、初二等熱門出發日期，由於不必額外請假，團費可能相對較高。不過，整體平均團費預估與今年寒假、春節檔期差異不大，若能避開熱門日期，仍有機會找到價格更優惠的行程。

他指出，航空公司持續增加航班及機位供給，部分航線可能從每周數班增加至每日飛航，有助支撐明年春節出團量。雖然假期縮短，但整體旅遊需求仍有成長動能，只是隨著市場供給增加、業者價格競爭加劇，出團量成長不代表獲利一定同步提升。

目前旅天下明年1、2月寒假及春節商品銷售進度已達四至五成以上，熱門出發日期銷售速度較快。許哲郎表示，春節期間家庭旅遊需求較強，除日韓市場外，泰國華欣等東南亞度假行程，也受到親子客群青睞。

針對日本旅遊相關稅費調整可能推升出國成本，許哲郎表示，機票相關成本上漲將對旅遊市場帶來影響，且航程愈長，旅客感受到的漲幅可能愈明顯。旅天下將透過提前規劃機位、推出早鳥優惠及淡季促銷等方式，降低旅客對團費上漲的感受。

在機位布局方面，旅天下持續與航空公司合作包機及包銷機位，包括北海道及越南峴港等短程市場。其中，北海道航線與台灣虎航合作，已提前規劃至2028年3月底的機位，以利旅行商品提早上架銷售。

今年旅展主打多項優惠商品，包括北海道五天賞雪及溫泉飯店行程，團費2萬9,900元起；埃及金字塔十天行程5萬8,900元，另有韓國、新加坡機票買一送一，以及濟州島團體行程買一送一等促銷。

許哲郎表示，埃及旅遊商品銷售熱絡，每月出團超過十團，部分月份達20團以上。雖然今年上半年中東局勢曾影響旅客信心，但下半年市場逐步回穩，旅行社仍將依外交部旅遊警示及當地安全情況安排路線，避開風險較高區域。

他進一步指出，今年因航空機位供給增加，旅展促銷商品的優惠力度較去年更具競爭力，尤其年底部分非熱門出發日期，價格甚至可能優於去年。旅天下將持續透過包機、包銷機位及差異化商品布局，搶攻年底至明年上半年的出國旅遊需求。

春節 旅展 業績

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