工程師爸媽搶進學區宅！七都新設國小房價曝 這區溢價22%奪冠

少子化浪潮下，全台學校普遍面臨招生不足的困境，但部分新興重劃區與科技園區周邊因人口湧入，反而需要新建校舍因應就學需求，進而帶動「學區宅」買氣。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計112年後七都新設立國民小學近一年周邊房市表現，上榜9所小學中，共有7所學校周邊成屋平均單價高於行政區。其中桃園市「文青國小」以超過兩成的價差幅度奪冠；高雄市「藍田國小」與新北市「淡海國小」則成為榜上唯二的房價凹陷區。

觀察榜單，前三名國小周邊成屋與行政區平均單價的價差幅度均超過一成。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，這些學校皆鄰近科技產業聚落，因園區工作機會充沛帶來大量就業人口，進而推升當地住宅需求。

由於工程師父母收入普遍較高、重視子女教育，主打雙語教學與智慧校園的新設小學，正好契合高所得家庭的需求。對房市而言，學校到位有助補足生活機能，但周邊房價仍是交通、區位、屋齡及住宅產品等條件共同作用的結果。

其中，桃園市龜山區「文青國小」近一年周邊成屋平均單價40.4萬元，高出行政區均價22.1%，表現最為亮眼。陳金萍指出，該校鄰近機捷A7體育大學站，可直達台北車站，周邊更有華亞、樂善科技園區與郵政物流園區等產業題材，發展動能強勁；加上區域產品多為屋齡不到5年的新成屋，與龜山行政區內多數高屋齡物件相比，價差幅度更加明顯。

同樣受惠於園區紅利的台南市善化區「蓮潭國(中)小」與新竹縣竹北市「文興國小」，價差幅度雙雙突破1成。陳金萍分析，蓮潭國(中)小位於「台南最富里」蓮潭里，該校所在的南科LM 特區，以棋盤式街廓、萬坪蓮潭公園及高綠覆率環境著稱，吸引許多科技新貴與高階主管入主。

由於蓮潭國(中)小採取總量管制，加上活潑前衛的雙語教學風氣，成為近年南科極具指標性、家長爭相搶進的熱門明星學校；文興國小則坐落於竹北高鐵特區，鄰近生醫園區與科技總部，在區域素地趨於飽和、新成屋供給量相對有限的狀況下，近一年平均單價已來到51.8萬元，高居七都新設國小房價之冠。

值得注意的是，高雄市楠梓區「藍田國小」和新北市淡水區「淡海國小」周邊住宅均價分別為26.5萬元和29.6萬元，是唯二房價相對行政區實惠的小學。陳金萍說明，楠梓區在台積電題材帶動下，廠區周邊如後勁生活圈、捷運紅線沿線的房價水漲船高；相對來說，藍田國小坐落於高雄大學特區西側，開發較晚且離廠區有一段距離，因此周邊成屋房價相對親民，隨著未來「新台17線」通車後，預計大幅縮短前往台積電廠區與高鐵站的車程，可望為周邊房市注入強勁動能。

淡海國小則位於淡海新市鎮的中後期開發區，因整體商圈與重大建設機能仍在補足中，近一年房價比行政區均價低4.8%，在淡江大橋等交通紅利陸續實現後，後市發展備受期待。陳金萍補充，對於有意購買學區宅的家長，除了觀察學校與住宅的距離，也應一併評估通勤、採買、公共設施及社區管理；若有子女就學需求，更須確認實際學區、招生名額及設籍規定，才能選到符合家庭長期生活需求的住宅。