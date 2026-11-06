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ITF 旅展今開幕規模達1,600攤 賴清德揭台灣觀光三大方向

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
賴清德總統出席2026 ITF台灣國際旅展開幕典禮，提出提升觀光競爭力、打造國際觀光品牌及推動數位轉型三大方向，力拚2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。台灣觀光協會／提供
賴清德總統出席2026 ITF台灣國際旅展開幕典禮，提出提升觀光競爭力、打造國際觀光品牌及推動數位轉型三大方向，力拚2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。台灣觀光協會／提供

2026 ITF台灣國際旅展6日於台北南港展覽館一館登場，今年適逢旅展40周年，正式更名為「ITF台灣國際旅展」，吸引全球123個國家及城市參展，展出規模達1,600個攤位。賴清德總統出席開幕典禮時表示，政府將從提升觀光競爭力、打造國際觀光品牌及推動產業數位轉型三大方向著手，目標2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。

賴清德指出，政府將發揮「觀光國家隊」能量，持續提升交通、旅宿、餐飲及旅遊業服務品質，強化台灣觀光國際競爭力。繼「北回之巔－微笑南灣」後，也將推出第二張國際觀光名片「縱走台灣T walk」，整合淡蘭古道、樟之細路等六條代表性國家級步道，帶動深度旅遊發展。

在產業轉型方面，賴清德表示，政府將持續協助觀光業者導入數位科技，運用AI及大數據分析掌握旅客需求與喜好，開發更具競爭力的旅遊產品，推動台灣觀光質與量同步提升。

交通部長陳世凱表示，台灣國旅市場持續成長，去年國旅產值達5,643億元，年增9%；國旅旅次由疫情前的1.68億人次，增加至去年的2.48億人次，較疫情前高點成長46%。旅宿業房間供給及整體住宿表現也穩定成長。

陳世凱指出，觀光署今年推出雙輪驅動方案，自9月執行以來，住宿率較去年同期成長13%，顯示政策已逐步發揮帶動效果，未來將持續結合觀光產業力量，吸引更多國內外旅客。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，ITF走過40年，從2017年決定搬遷南港展覽館，到今年正式更名，反映旅展規模與品牌持續升級。隨著旅遊方式從團體旅遊、自由行發展至AI規劃行程，旅展也逐漸從價格優惠競爭，轉向旅遊品質與體驗的較量。

簡余晏指出，在網路預訂旅遊產品日益便利的時代，實體旅展仍具有面對面交流的價值，讓消費者直接取得專業旅遊資訊，接觸更多特色行程與高品質產品，也讓國際旅客看見台灣的自然景觀及多元文化。

今年旅展開幕典禮由排灣族創作歌手舞炯恩演出揭開序幕，賴清德隨後參觀台鐵、高鐵、交通部觀光署、日本、韓國及美國等展館。其中，台灣高鐵展示新世代列車N700ST，美國館集結24個州的旅遊特色，韓國館則以台韓互訪人次突破300萬人次為亮點。

2026 ITF台灣國際旅展展期自11月6日至9日，於南港展覽館一館1樓及4樓展出，集結國內外航空、旅行社、飯店及觀光單位，搶攻年底及明年寒假、春節旅遊商機。

旅展 觀光 賴清德

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