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ITF 台灣國際旅展40周年登場 賴總統：ITF 將台灣觀光魅力推向世界

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
ITF台灣國際旅展40週年登場引來人潮。記者邱馨儀／攝影
ITF台灣國際旅展40週年登場引來人潮。記者邱馨儀／攝影

2026 ITF台灣國際旅展今（6）日於台北南港展覽館1館開幕，賴清德總統、交通部陳世凱部長、中央各部會代表及多位邦交國大使等貴賓出席，賴清德總統表示，今年ITF邁入第40年，正式升級為「ITF台灣國際旅展」，代表這個平台將匯聚更大力量，把台灣的觀光魅力進一步推向世界。

賴總統並表示政府將朝三個面向加速觀光發展：第一，發揮觀光國家隊的能量，在交通、旅宿、餐飲、旅遊業等各個面向持續提高服務品質及水準，全面提升台灣觀光國際競爭力，目標是2030年國際旅客來台達到1,000萬人次、觀光產值突破1兆元；第二，打響台灣的觀光品牌，繼「北回之巔－微笑南灣」後，推出第二張國際名片「縱走台灣T walk」計畫，整合淡蘭古道、樟之細路等6條代表性的國家級步道，讓台灣觀光質與量並進；第三，加速觀光產業的轉型，政府將持續協助觀光產業數位轉型，透過AI大數據分析，精準掌握旅客的需求及喜好，開發更多具競爭力的旅遊產品。他也邀請全國民眾來逛台灣國際旅展，尋找國內及國際旅遊優質產品。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，隨著旅行方式從跟團、自由行發展到AI規劃，ITF也從優惠導向走向品質競爭。她強調，在網路預訂即可成行的時代，實體旅展的價值在於「千里來相見」，讓旅人直接取得專業情報、接觸高品質產品與獨特旅行體驗。他說台灣不只有科技，更有美麗山海、多元文化、自由開放的社會與熱情好客的人民。

交通部部長陳世凱表示，去年國旅產值達5,643億，較2024年成長9%，旅次從疫前1.68億，到去年達2.48億人次的高成長，比起疫情前的最高點已成長46%。國旅包含旅宿業的房間提供數及整體住宿皆穩定成長。總統曾提及台灣以觀光立國，今年觀光署推出雙輪驅動方案正帶動國旅，9月執行至今，住宿率較前一年9月成長13%。感謝所有觀光夥伴的努力，盼齊心迎接國內外旅客。

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