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北市第三季房市推案微幅回升 集中這6行政區80戶以下小社區為主流

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房屋提供
房市示意圖。圖／永慶房屋提供

房市現寒冬，但北市地政局公布今年第3季全市預售建案申報備查共23案，較上季增加15%，申報總戶數1754戶，較上季增加39.87%，顯示市場推案微幅回升。區域分布多集中於6個行政區，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

地政局指出，以推案區域觀察，今年第3季集中於中正區、中山區、大安區、松山區、萬華區及士林區皆為3案，其次為大同區2案。從用途及戶數分析，預售推案仍以住宅型產品為主，占比95.65%（22案），非住宅型（商辦）僅1案，占比4.35%。

其中，住宅型建案以80戶以下之小型社區為主流，計15案，占比65.22%；另有1案屬非住宅用途，戶數為80戶以下。

另地政局統計，這一季全市預售契約申報解約共44件，較上季減少6.38%，經統計第1至3季解約金額以1千萬至2千萬元為大宗，並以文山區件數最多。另自內政部112年7月1日規定預售契約有條件換約以來，核准換約件數累計達40件，申請理由以「本人或家人重大傷病」為主。

地政局表示，履約擔保機制以「不動產開發信託」為主要形式，占比逾五成；契約檢閱結果顯示，條文內容以「通知交屋期限」、「貸款約定」、「房地所有權移轉登記期限」、「房地讓與或轉售條件」及「驗收」等項目最需注意，另實地查核購屋預約單及預售屋買賣定型化契約共11案，其中2案契約有不符規定，分別是未標示停車位高度，以及契約審閱期不足5日。

北市地政局公布今年第3季全市預售建案申報備查共23案，較上季增加15%，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。圖／北市地政局提供
北市地政局公布今年第3季全市預售建案申報備查共23案，較上季增加15%，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。圖／北市地政局提供

北市地政局公布今年第3季全市預售建案申報備查共23案，較上季增加15%，申報總戶數1754戶，較上季增加39.87%，顯示市場推案微幅回升。圖／北市地政局提供
北市地政局公布今年第3季全市預售建案申報備查共23案，較上季增加15%，申報總戶數1754戶，較上季增加39.87%，顯示市場推案微幅回升。圖／北市地政局提供

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