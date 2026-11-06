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華航 ITF 搶先體驗787新機 AI 互動置身夢幻客艙

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航旅展有亮點。圖／華航提供
華航旅展有亮點。圖／華航提供

華航空（2610）參展2026 ITF台灣國際旅展，今（6）日起於台北南港展覽館 1 館熱鬧登場，華航董事長高星潢及資深副總經理彭寶珠、陳一戈親臨年度最大旅遊盛會，皮卡丘也現身擔任華航展區開幕嘉賓；台灣出發熱門航線最低 76 折起。

華航今年以「飛閱無限 Fly Beyond with China Airlines」為主題，精彩融合現代科技風格，迎接即將引進的 787 新世代客機，打造「主舞台」、「787 互動體驗區」、「eMall 寶可夢區」、「機票銷售區」及「華信航空形象區」五大區。其中「AI 拍貼機」結合 2027 年華航月曆 787 客艙場景，透過 AI生成影像化身月曆主角，置身台灣山岳曙光環繞的客艙迎賓區，或梅花燈座相伴的豪華商務艙座椅空間，搶先感受華航 787 的飛行魅力。

為期四天的 ITF 旅展期間，舞台區精彩節目天天不間斷，力邀人氣樂團宇宙人、旺福接力登台演出，並搭配豐富展演熱力交織。現場準備多款獨家好禮，體驗「AI 拍貼機」、「雲端拍照打卡」及加入中華航空 LINE 官方好友，就能將華航 787 貼紙、飄袋鑰匙圈等專屬紀念好禮帶回家；與制服人員合影，還有機會獲得 2027 年華航桌曆。

華航 ITF 線上旅展同步熱烈進行，台灣出發最低 76 折起，精選紐澳航線，台北－布里斯本 TWD 15,147 元起（未稅）、台北－雪梨 TWD 16,188 元起 （未稅）；其他熱門航點亦祭出限時優惠，台北－香港 TWD 3,240元 （未稅），台北－宿霧 TWD 3,354 元起（未稅）、台北－釜山及台北-沖繩 TWD 5,994 元起（未稅），台北－西雅圖 TWD 14,820 元起 （未稅）。購票登錄參加線上旅展「集氣解鎖」，登錄機票張數越多，最高送出 6 張區域線豪華商務艙／商務艙來回機票。

華航 航線 旅展

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