撐了14年賣了 淡水水岸豪宅認賠2,952萬元出場

房市交易冷清，大坪數豪宅首當其衝，實價揭露，淡水豪宅頤海大院15樓戶，2012年屋主以1.2億買入，今年2026年5月以9,088萬元售出，賠售金額達2,952萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，頤海大院位於淡水紅樹林，主打淡水河景觀，產品規劃約200坪以上，總戶數約54戶，2015年交屋，至今屋齡11年，屬於典型的大坪數景觀豪宅。

實價顯示，頤海大院主要成交時間為2012年預售，屬於房市高檔期，排除特殊交易，最高單價為66萬元，近兩年社區一般交易單價多落在每坪約41~55萬之間。

張旭嵐表示，今年豪宅賠售的交易其實不算多，一方面屋主仍有惜售心態，二方面限貸令逐漸放寬的訊號，後市趨向樂觀。

不過外圍豪宅因大坪數，雖然實用空間大，但總價門檻高，且多半以休閒度假或招待所用途，因此客層受限，出售的待售期長，若原屋主有其他資金規劃，恐怕就得透過讓利加速成交速度。

不過另外一方面，新屋主在此時進場，市場氛圍有利議價，且近期股市面臨修正，若在年中提早從股市獲利了結轉入房市者，以目前市場狀況來檢視，確實有躲過股市災情，買在最佳時機。