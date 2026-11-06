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中裕新藥獲國際生技創新獎 加速愛滋病長效抗體新藥開發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）6日宣布，榮獲2026年BioTech Breakthrough Awards「年度感染疾病創新獎」，旗下愛滋病長效型抗體新藥研發成果獲得國際肯定。公司將持續推進TMB-365/TMB-380雙抗體治療方案臨床開發，並尋求國際藥廠策略合作，加速新藥全球商業化布局。

中裕表示，BioTech Breakthrough Awards為全球生物科技產業年度評鑑獎項，旨在表彰具備創新技術及市場影響力的生醫企業與產品。今年吸引全球數千家生技醫療企業及新創機構參與評選，中裕憑藉長效型抗體新藥研發成果，獲選「Infectious Disease Innovation of the Year（年度感染疾病創新獎）」。

本屆獲獎企業還包括Regeneron Pharmaceuticals、Thermo Fisher Scientific、Schrödinger及TG Therapeutics等國際生醫公司。中裕表示，此次獲獎反映公司在愛滋病抗體藥物研發領域的創新成果受到國際生技產業肯定。

中裕長期投入愛滋病創新生物藥物研發，旗下產品包括已在全球多國上市的愛滋病單株抗體新藥Trogarzo（Ibalizumab），以及目前正進行臨床試驗的新一代長效型雙抗體治療方案TMB-365/TMB-380。

其中，TMB-365/TMB-380為中裕現階段重要研發產品，透過新一代長效型抗體技術，開發施藥頻率更低、改善抗藥性問題的愛滋病治療方案，以滿足現有治療方式尚未完全解決的臨床需求，並改善患者長期接受治療的生活品質。

中裕指出，公司持續推動長效型抗體新藥臨床開發，希望藉由不同抗體的作用機制，提供愛滋病毒感染者新的治療選擇，並進一步拓展抗體藥物在感染性疾病領域的應用。

中裕執行長張金明表示，此次獲得2026年BioTech Breakthrough Awards年度感染疾病創新獎，是對公司研發團隊多年投入抗體新藥開發的肯定。未來將持續推進既有產品及研發管線，並積極尋求全球藥廠與策略夥伴合作，加速創新抗體療法的全球開發與商業化。

在產品布局方面，中裕除持續發展愛滋病抗體藥物，也將進一步深化自體免疫疾病領域的研發布局，拓展既有抗體技術平台的應用範圍。

張金明指出，公司將持續秉持以抗體藥物創新改善患者治療選擇的研發方向，結合既有產品、臨床研發管線及國際合作機會，推動抗體藥物的全球開發與商業化，朝全球抗體藥物創新企業的方向發展。

中裕 愛滋病 新藥開發

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