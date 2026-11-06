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中鼎旗下新鼎連奪多項指標大案 新簽約額與在建工程雙創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中鼎集團（9933）6日發布，旗下新鼎公司攜手集團萬鼎與益鼎組成一站式工程統包團隊，近期連奪多項指標大案，涵蓋大型公共智慧建築（廠辦）、能源基礎設施及半導體供應鏈等重大工程，目前新簽約金額與在建工程案量雙雙刷新歷史新高。

中鼎集團表示，近期拿下的指標工程大案包括中油南部企業大樓、中油桃煉廠南門綜合大樓、台電高煉變電所暨調度中心及半導體大廠屏東供應鏈園區多功能大樓等，印證一站式統包綜效深受業主信賴與肯定，也具體彰顯多元布局策略奏效。

新鼎（5209）董事長鍾士偉表示，因應智慧綠建築與AI應用基礎建設蓬勃發展需求，新鼎的目標市場正在非線性擴大。為發揮營運綜效，新鼎透過「單一整合窗口模式」，提供從前端規劃設計、預鑄快速建廠到後端智慧維運的全方位解決方案，有效緩解缺工挑戰並精準掌控交付時程。

鍾士偉表示，此競爭優勢與商業模式，正是新鼎持續擴大市場版圖的關鍵，目前正具體轉化為實質營運成果。新鼎將秉持集團「最值得信賴的」工程服務團隊精神來實現業主期待，確保專案如期如質推進，展現具延續性的高成長動能，創造永續且穩固的投資價值。

中鼎 工程 半導體

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