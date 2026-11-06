正隆大園廠深夜發生火警 公司：受損原料已投保 營運不受重大影響

正隆（1904）6日發布重大訊息公告，旗下大園廠C廠區戶外料堆昨（5）日深夜發生火災，消防人員獲報後趕抵現場搶救，火勢於今日凌晨獲得控制。正隆表示，經初步評估，火災對公司財務及業務並無重大影響，目前工廠維持正常運作。

正隆公告，大園廠C廠區戶外料堆於5日晚間11時04分發生火災，消防人員於晚間11時14分抵達現場展開搶救，火勢於6日凌晨零時35分左右獲得控制，從起火至火勢受控約一個半小時。

正隆指出，此次火災受損的原物料均已投保，後續將進一步清查實際損失情形，待完成評估後，盡速向保險公司申請理賠。

正隆為國內主要工業用紙及紙器製造商之一，產品涵蓋工業用紙、紙箱及家庭用紙等，並布局海外市場。此次發生火災的大園廠，位於大園產業園區，主要產品為紙漿、紙及紙板。