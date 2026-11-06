交屋潮退了！只剩這都還在增加 賴正鎰：房市還要盤兩年

根據內政部數據，今年前9月六都核發住宅建築物住宅使用執照總數為81,576宅，較去年同期年減約5%，也就是新完工住宅供給放緩了近5千宅。

六都中，高雄及台中維持12%與0.9%的正增長，其餘四都均下滑，又以台南市年減達42%最為劇烈。

鄉林集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰指出，住宅使照減少代表新屋完工量下降，有助於市場消化餘屋，第4季到明年上半年的房市結構可望逐步回穩，多數開發商仍維持減少購地，減少推新案的應對策略，以優先去化庫存餘屋度小月，他預估房市明後兩年仍是盤整格局。

鄉林不動產研究室指出，今年前三季各都會區的完工交屋潮出現明顯的南北板塊位移。

過去幾年六大都會區推案量最高的台中市，今年上半年使照量核發雖然仍維持二萬宅的規模，但增幅相當微小，顯示新興重劃區過去幾年的興建狂潮，在工料雙漲與第七波信貸限縮兩年後，已進入階段性收尾。

值得注意的是，高雄市成為六都前九個月住宅類使照成長最多的都會區，使照量增加12%，高達1,882宅。

鄉林不動產研究室分析，這反映出高雄近年在產業轉型、重劃區開發以及新建案密集完工下動能強勁，前幾年大舉動工科技開發區建案，今年正好是交屋期，例如北高雄楠梓、橋頭科學園區周邊，與市區新重劃區累積的大批建案，都陸續進入完工交屋期。

賴正鎰表示，今年前九個月各都會區的使用執照核發量，往往直接對應到三、四年前的推案熱潮與施工進度。

像是雙北地區因素地稀少、高度仰賴都更危老，新北市今年前三季年減12.9%、台北市年減7.5%，兩大核心城市合計量縮達20.4%，總體新屋供給明顯呈現減額。對雙北房市而言，這反而有利於新增供給與既有高總價餘屋的消化，為下半年房市價格築起穩定的防禦支撐。

他說，六都的市長候選人多少都會提出居住政見議題，包含持續推動社會住宅興辦、多元供給，減輕購屋與租屋負擔、婚育家庭安居與交通生活等政見，爭取選民認同。

但在高房價與高公設比的現實下，各方關注的是「交通建設、生活配套如何到位」、「新興重劃區人口大量湧入、面臨公共設施與交通建設追趕不上的空窗期」、以及「關注公托幼兒園的擴大供給時程」等具體的改善策略。

以北北桃區域來看，上半年使照合計減少逾4,044宅，新屋完工時程放緩，未來應該可以維持都會區剛性供給的穩定。

至於南臺灣的高雄房市，可能在面臨大量新完工交屋的同時，也正迎來房價高漲與區域交通衝擊，如何在確保科技發展之餘，兼顧在地居民的居住負擔，並將科技園區周邊的醫療與教育配套納入長期規劃，則是維持都市平衡發展的重要課題。