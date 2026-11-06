全家進擊 搶包裹寄取大餅

超商物流戰場從門市延伸至住宅社區，兩大超商加速搶攻消費者住家周邊的包裹寄取商機。全家（5903）總經理薛東都昨（5）日宣布，攜手智生活推出「社區取」服務，首波串接全台逾萬個社區，讓住家管理室成為新的包裹寄取據點；統一超則透過foodomo店轉宅服務，以及OPENPOINT APP串接1.5萬個社區大樓，擴大物流與生活服務。

薛東都表示，全家從1999年推出超商取貨、2009年首創店到店寄件，此次社區取堪稱第三次超商物流革命，不只是增加一項服務，更是將物流網絡從門市延伸至住家樓下，讓消費者以「店取的價格、宅配的距離」，享有超商取貨與宅配之外的第三種選擇。

四大超商物流服務布局比較

全家目前擁有逾4,500家門市，此次與智生活合作，串接超過180萬戶家庭，未來隨中保無限+等業者加入，合作社區可望擴大至近2.5萬個，服務約300萬戶家庭。

在服務內容方面，全家將包裹寄取服務延伸至住宅社區，消費者可直接透過社區管理室寄送包裹，也可選擇將網購商品配送至住家樓下，無須再前往超商取貨。一般包裹運費全國均一價60元，配送時間約二至三個工作日。

在配送規劃方面，薛東都指出，社區取初期將沿用既有門市配送路線，以門市周邊約五公里的社區為服務範圍。未來隨件數增加，將視需求調整車輛配置，必要時規劃獨立配送路線，以控制物流成本。

統一超表示，7-ELEVEN目前擁有逾7,300家門市，全年門市寄取貨件數已達上億件，今年賣貨便、交貨便等自營物流平台包裹件數占比突破四成。