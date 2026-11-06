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台塑新智能闢新藍海 布局智慧載具
台塑新智能積極擴大國產電芯應用版圖，隨著AI資料中心（AIDC）建置需求快速成長，公司正從電芯製造及儲能設備供應，逐步延伸至機房系統整合、雲端服務及營運管理，並布局四足機器人、自動導引車（AGV）等智慧載具市場，開拓新的成長動能。
台塑新智能總經理劉慧啟指出，該公司目前已是台灣最大本土電芯業者，在國內採用鋰電池的不斷電系統（UPS）市場，市占率達六成。未來除持續鞏固工業儲能業務，也將積極爭取AI資料中心儲能系統建置商機，並進一步拓展機房系統整合、CSP相關服務及營運管理業務，擴大能源與資訊基礎設施整合布局。
因應市場需求成長，台塑新智能將持續擴充彰濱電芯產能，提升國產電池供應能力。
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