台塑新智能闢新藍海 布局智慧載具

很多企業都有一種感受：市場沒有不好，產品也不差，員工比以前更努力，卻是「愈做愈累」。廣告費愈來愈高、客戶忠誠度下降、流量來了卻不一定成交，甚至有些企業營收成長，但獲利沒有增加。企業主以為問題在景氣、價格或競爭對手，但真正的問題，卻藏在企業的「成長漏斗」。

2026-11-06 00:34