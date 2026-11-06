台塑集團擴大新能源版圖 國產電芯產能拚倍增搶攻商機

台塑集團加速擴大新能源布局。旗下台塑（1301）、南亞、台化、台塑化及台化子公司台塑生醫昨（5）日共同宣布，將依原持股比率參與台塑新智能130億元現金增資，支持彰濱電芯廠二期擴建，推動國產電芯產能倍增，搶攻國內外儲能商機。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，彰濱二期總投資金額300億元，其中130億元透過現金增資籌措，其餘170億元由銀行融資支應。增資完成後，台塑新智能資本額將由170億元提高至300億元，為後續擴產及新能源事業發展提供資金。

台塑新智能增資案重點

彰濱二期計畫今年12月啟動，已取得彰濱工業區第五期約24.83公頃土地，規劃新增5GW電芯產能、10GW電池模組產能，以及年產2.5萬噸正極材料產能，預計2028年5月完工，隨後逐步提高產能利用率。

此次增資由台塑集團四大公司及台塑生醫共同參與。其中，台塑、南亞及台塑化各持有台塑新智能25%股權，將分別增資32.5億元，完成後各家公司累計投資金額均為75億元。台化持股20%，此次增資26億元，累計投資60億元；台塑生醫持股5%，將增資6.5億元，累計投資15億元。

台塑化已通過此次增資案，台化預計今（6）日提報董事會審議，南亞及台塑則分別安排於11日、12日討論。

台塑集團透過四大公司及台塑生醫共同投入，持續擴大電池及儲能事業布局，強化從上游材料到下游儲能應用的產業整合能力。

產能方面，彰濱一期電芯廠目前持續進行去瓶頸工程，完成後年產能可由原先2.1GW提高至2.5GW，加上二期新增5GW，整體電芯產能將擴大至7.5GW，進一步強化國產電芯供應能力。

除電芯及電池模組外，台塑新智能也將在彰濱新能源基地布局正極材料與電池回收，規劃未來累計投資400億元，建立從材料、電芯、模組到回收的完整產業鏈。待相關計畫全部完成後，預估年產值可達1,000億元。