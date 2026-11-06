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物流事業 將成統一集團重要引擎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）集團近年積極整合零售、電商與物流三大面向，透過實體通路擴張、策略併購及基礎建設投資，逐步建構線上線下整合的零售生態系。其中，實體門市掌握消費者日常需求，電商平台擴大線上購物入口，物流則串聯商品倉儲、配送與門市取貨，成為推動全通路整合的重要支柱。

物流成為統一下一階段布局的重要引擎。董事長羅智先曾表示，未來幾年將陸續啟動北、中、南共四座物流園區，總投資金額超過500億元。目前首座新市物流園區已正式營運，其餘台中港、桃園民豐及桃園航空城物流園區也將陸續於2029年前啟用，持續完善全台倉儲、配送及全溫層物流網絡。

在線上通路方面，統一採取「併購大型平台、自建零售生態圈」策略，先後取得Yahoo台灣電商八成股權，並入股網家、成為最大股東，擴大電商市場布局。透過整合7-ELEVEN全台門市與物流網絡，消費者不僅能在線上購物，也能透過超商取貨，讓電商平台、實體據點與物流配送形成互補，提升整體通路服務效益。

物流 倉儲 統一集團

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