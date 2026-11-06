職感心教練／紅綠燈對話路徑 活化SOP程序

執行海外專案任務多年，已經形成一套標準作業程序（SOP）。一項專案由於商務面的操作已經不同於以往，許多原本習以為常的運作模式也無法完全照辦。然而專案經理仍循過往經驗以及SOP執行，過程中發覺到處碰壁，甚至與人起衝突。

SOP本是將組織經驗累積與結合智慧並系統化歸納的成果，旨在變動環境中確保最終品質的穩定。然而穩定並非來自「過程的僵化」，而是來自於對「目標」的堅守與對「執行路徑」的靈活應變。它應被視為一套具備情境應變力的框架，而非一成不變的金科玉律。

如果SOP是一張地圖，當地形已變，你如何透過關鍵提問引導團隊重新定位，而非只是抱怨地圖失效？這不僅是管理上的挑戰，更是教練式領導力的體現。

我們可以將這套引導策略視覺化為「紅綠燈對話路徑」。具體的操作如下：

紅燈：啟動覺察與暫停。這種提問能強迫他們在「執行中」先停下來，開始「觀察環境」。目的是從慣性執行中抽離，識別邊界與差異。強調「暫停」是為了確保目標達成，而非否定部屬的執行力。

提問「今天在這個步驟中，你有感覺到哪裡『怪怪的』嗎？」、「這套作業流程是基於什麼前提之下運作的，如果這個前提已經變更，哪些流程便不適用？」、「你覺得持續運作目前的SOP，對於我們最終要實現的目標會有什麼幫助或阻礙？」

黃燈：啟動探索與賦能。目標是創造替代方案，將「決策權」交還給部屬，促使他思考替代方案並做出決定。這是驅動部屬深思的關鍵，確保部屬說出「他自己的方案」，而非期待接受指令。

詢問他「如果SOP在這裡不適用了，你認為有哪些調整方案可以滿足需求？」、「調整後會有什麼風險？需要我提供什麼資源或授權？」、「如果不照SOP做，最壞的情況是什麼？我們該如何把那個風險降到最低？」、「如果我們嘗試這個調整，你預期會影響到什麼？」

綠燈：啟動驗證、再次標準化並執行。目標是將零散的應變想法，轉化為組織的知識資產。有了替代方案之後，要能夠轉化為行動步驟，並確認可行性。一旦試行成功，更新SOP，並發布正式上線。要讓部屬知道，改善流程是他的權力，也是他的責任。

透過詢問「我們如何判斷這個調整是成功的？」來驗證結果；試行結束後再問「關於此次因應場景的變動，讓我們學習到了什麼經驗？」有些調整是部屬自己就能決定，有些則需要跨部門協調，於是詢問：「什麼範圍是你可以下決定或者透過討論來形成共識？」以此來提高他的主動性。

有時部屬僵化執行，是源自於「不敢承擔改變的後果」。此時須予以引導：「我理解你的擔心。但依目前的情境，『持續執行無效的流程』才是最大的風險。我鼓勵你能主動挖掘問題並提出解方，這會是你對團隊極具價值的貢獻。流程本身是死的，唯有具備覺察力的人，才能賦予其靈魂。」

在這個變動劇烈的時代，領導者已不再是單純的監督者，更要扮演適時的「破局導航者」。我們不只要建立標準，更要賦予團隊挑戰標準的勇氣。