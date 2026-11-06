經營密碼／別讓「海盜模型」卡住成長

很多企業都有一種感受：市場沒有不好，產品也不差，員工比以前更努力，卻是「愈做愈累」。廣告費愈來愈高、客戶忠誠度下降、流量來了卻不一定成交，甚至有些企業營收成長，但獲利沒有增加。企業主以為問題在景氣、價格或競爭對手，但真正的問題，卻藏在企業的「成長漏斗」。

矽谷知名創投家Dave McClure提出的AARRR模型（海盜模型），將企業成長拆解為五個關鍵環節：Acquisition（獲客）、Activation（啟動體驗）、Retention（留存）、Revenue（收益）、Referral（推薦）。

它看似是數位平台的分析工具，實際上早已成為零售、餐飲、服務業，甚至傳統產業共同面對的競爭框架。企業的瓶頸，往往不是產品不好，而是某一段成長漏斗開始崩塌。

以八方雲集為例，很多人以為它賣的是鍋貼、水餃，但真正厲害的，是建立了一套完整的成長飛輪。

在「獲客」階段，八方雲集不走高價奢華路線，而是透過高密度展店深入消費者生活圈。捷運站、學區、商辦區、住宅社區隨處可見，追求的不是做到最好，而是最容易被想到，搶占消費者心智入口。到了「啟動體驗」，它以簡單菜單、透明價格和快速點餐，降低第一次消費的門檻。許多企業不是輸在產品，而是輸在客戶使用成本太高。

「留存」則是八方雲集的核心競爭力。無論哪一家分店，味道、價格與品質都維持一致。消費者需要的不一定是驚喜，而是可預測的穩定體驗，這也是品牌形成消費習慣的關鍵。

在「收益」上，八方雲集透過中央廚房、加盟體系與供應鏈效率建立規模經濟，創造的不只是單店收入，而是整體系統效率；Referral（推薦）則來自多年累積的「方便、安全、高CP值」品牌印象，平凡的口碑反而最難被取代。

另一個典型案例是全聯。近年全聯完成的不只是數位轉型，更是商業模式轉型。在「獲客」階段，全聯深化「平價、便利、生活化」定位，大量深入社區，成為日常採買的第一選擇。真正翻轉品牌的，是PX Pay與會員經濟。

許多企業做App，只是增加一項工具；全聯打造的卻是數據平台。透過PX Pay，不只完成交易，更掌握消費者的購物習慣與生活場景，讓「啟動體驗」從一次交易延伸為長期互動。

接著，全聯以點數、會員優惠、數位券與支付場景提升「留存」，讓購物逐漸成為生活習慣；在「收益」上，則持續延伸至咖啡、熟食、電商與支付服務，擴大收入來源。「推薦」則透過「請支援收銀」到近年的年輕化廣告，成功讓品牌重新進入社群討論。

許多企業的問題，其實就是AARRR某一環開始斷裂。廣告投入高卻沒有轉換，是Acquisition或Activation出了問題；成交多、回購低，是Retention不足；營收成長卻沒有獲利，代表Revenue模式仍待優化；當消費者不願主動推薦品牌，Referral就開始流失，品牌熱度也會隨之下降。

AI時代最可怕的，不一定是競爭者，而是消費者行為改變得愈來愈快。未來企業不能只看營收，更要重新檢視整個成長漏斗。真正有競爭力的企業，是讓AARRR五個環節彼此串聯，形成持續運轉的成長飛輪。未來比的，不是誰更努力，而是誰更懂得讓客戶留下來，並願意主動推薦品牌。