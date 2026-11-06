風雲人物／陳泰銘把藝術融入生活

國巨基金會辦公室的門廳處，是蒙德里安的作品；走進玄關，牆上掛著的是里希特的〈兩支蠟燭〉；培根的〈教宗習畫之六〉在休息室前、書房有一件安迪沃荷，從被路易絲布爾喬亞〈大蜘蛛〉包覆的沙發起身，走向洗手間的拐角處，會遇見畢卡索的畫。

藝品成為日常風景

沒有一件被紅龍隔離，沒有一件被加框保護，所有作品，就在生活裡，是日常的風景。Living with art，與藝術共同生活，正是國巨基金會董事長陳泰銘的收藏哲學。

「我是從生活角度去購買藝術品。我覺得藝術品在生活裡，比收在倉庫更好。」對陳泰銘而言，收藏的意義不只是擁有作品，更在於讓藝術真正進入生活。

陳泰銘曾多次名列美國藝術雜誌《ARTnews》全球十大收藏家，是國際藝術收藏界備受矚目的藏家之一。然而，談起自己的收藏心法，陳泰銘信奉的是「直覺」：「我是看畫去買畫，不是看藝術家去買畫。」

「我的初衷始終不變，我希望和漂亮的藝術品共同生活，所以我一直把藝術定義為生活的一部分。既然要融入生活，當然要選看起來開心快樂的作品，希望藝術品不要帶來太多的壓力。」陳泰銘認為，什麼樣的藝術品適合與自己共同生活，是非常個人的選擇，無須先以藝術史的標準衡量。他偏愛鮮明、明亮的色彩，將這種偏好稱為「快樂的顏色」，這在國巨基金會的典藏中反覆出現，形成他鮮明的收藏風格。

有時候，他甚至在最初看見作品時，還不知道藝術家是誰。

比起「不能一起生活」的藝術家，陳泰銘漸漸地傾向選擇能自然相伴生活的畫作。（photo by Kair Chen）

培根的〈教宗習畫之六〉便是一個例子。當時，陳泰銘只是在小小的Nokia手螢幕上看見這件作品，畫面所帶來的強烈衝擊，卻深深吸引了他。即使觀看的媒介有限，作品仍然穿透螢幕，留下難以忽略的印象。如今，這件作品就掛在基金會的休息室前，成為日常生活的一部分。

因為身處快速、高壓的科技產業，陳泰銘將藝術、音樂與烹飪視為調劑生活的方式。不過，他強調，購買藝術品並不是為了抵銷工作的壓力，而是因為作品本身帶來了觸動，會想再多一些了解。「你不一定要先念藝術再來看藝術，而是從喜愛、從融入生活開始，再去接觸背景，我想這是一個很有趣的個人旅程。」陳泰銘說。

重新思考收藏意義

面對一件作品，陳泰銘會想像它適合放在生活中的哪個位置？「我不會為了收藏去買一個藝術品。」他說。曾有朋友與他討論傳統文人重視「藏」的文化，珍品經過收藏、傳承，一代代留給後人，最終進入拍賣市場。陳泰銘認為，這樣的方式沒有對錯，但不是自己購買藝術品的出發點。

陳泰銘說：「我覺得很不自然。」瓷器難道不應該放在桌上嗎？但實務上，小小的雞缸杯可能有著驚人的拍賣價格，要怎麼擺呢？家裡有外人出入後，是不是還要再清點一次？尺寸大一點的青花或釉裡紅又要考慮地震，有人加釣魚線、加保護罩，雖然加強了保護，但觀賞起來像走進美術館，就是不自然。這些經驗讓陳泰銘重新思考收藏的意義。所以比起「不能一起生活」的藝術家，他漸漸地傾向選擇能自然相伴生活的畫作。

面對一件作品，陳泰銘會想像它適合放在生活中的哪個位置？是臥室、書房，還是客廳？（photo by Kair Chen）

里希特的〈兩支蠟燭〉便是這種理念的具體呈現。作品掛在基金會辦公室的牆上，人們可以自在地坐在沙發上，身後便是藝術價值不菲的畫作。作品不需要被高高供起，也不必讓觀者時刻提醒自己保持距離。這也體現了私人收藏與公共藝術機構之間的連結，作品可以在自己的生活中被欣賞，也能走出私人空間，讓更多人有機會親近。

出借典藏分享大眾

從大學時期在畫廊買下香港藝術家張義的木雕作品，近40年來逐步建立自己的收藏體系，陳泰銘的藝術之路，始終與個人經驗和生活選擇緊密相連。他從西方現代與當代藝術出發，持續參與國際藝術市場，也在長期接觸作品的過程中，逐漸累積對藝術的理解與判斷，1999年創立國巨基金會後，科技業的巨擘也成為藝術收藏界的巨人。

國巨基金會持續透過作品出借，與國內外美術館建立交流，讓珍貴典藏有機會被更多人看見，法國路易威登藝術基金會、英國泰德美術館、德國德勒斯登國家藝術收藏館、紐約新藝廊（Neue Galerie)、日本東京國立近代美術館與日本森美術館等，基金會的典藏不只存在於私人收藏中，也持續參與國際藝術機構的展覽。

「我們借很多的作品給這些主流美術館，讓好的藝術品能夠跟大眾分享。」在陳泰銘看來，出借作品並不是單向的付出，也讓基金會與各地美術館建立長期互信，當作品能夠流動、被欣賞、被討論，收藏才真正產生更大的文化價值。