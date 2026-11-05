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看得懂淨零生活、做得到綠色行動 環境部與社福夥伴分享易讀手冊成果

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
《我要淨零救地球－淨零綠生活易讀手冊》試教分享。圖／環境部提供
《我要淨零救地球－淨零綠生活易讀手冊》試教分享。圖／環境部提供

為推動淨零綠生活並落實資訊平權，環境部5日在國立臺灣科學教育館辦理「看得懂未來・一起實踐淨零生活」活動，結合《我要淨零救地球－淨零綠生活易讀手冊》試教分享與「回到未來：想像力驅動綠色轉型」特展參觀，展示教材編製、校園及社福場域推廣成果，並邀請易讀資訊與社會福利領域專家及合作夥伴，交流教材設計與實務應用經驗。透過成果展示、案例分享及導覽，讓教育工作者與社福夥伴認識易讀教材的運用方式，協助心智障礙者及不同閱讀需求族群理解淨零生活，擴大環境行動的參與。

推動淨零轉型，需讓每一位民眾都能取得、理解政策資訊，並找到適合自己的參與方式。《淨零綠生活易讀手冊》以易讀資訊設計原則重新轉譯淨零綠生活內容，在編製過程中，透過易讀資訊專家、心智障礙服務使用者及相關領域專家共同討論，運用簡明文字、圖像及生活情境，降低閱讀與理解門檻。教材從設計、試教、修正到推廣，持續納入使用者及教學現場的回饋，讓環境知識貼近日常經驗，也為第一線教保、社工及教育人員提供可運用的教學資源。

活動現場展示易讀手冊、影音教材、教案及推廣成果，並邀請曾參與教材試教及驗證的瑪喜樂基金會與伊甸基金會分享實務經驗，交流如何將教材融入教學活動及日常支持服務。藉由圖像與情境式內容，協助服務使用者認識淨零綠生活概念，並在教學引導下連結日常行動。透過不同服務場域的案例交流，呈現教材的應用方式與使用需求，提供後續推廣參考，讓資訊平權從教材製作延伸至實際使用。

活動最後安排參與者參觀「回到未來：想像力驅動綠色轉型」特展，將展覽呈現的環境議題與易讀教材相互連結，深化對淨零生活及綠色轉型的理解。未來將持續推廣《淨零綠生活易讀手冊》至校園、社福及社區等多元場域，透過跨領域合作與教學經驗交流，深化教材應用，讓不同閱讀需求的民眾都能看得懂淨零生活、做得到綠色行動，共同參與淨零轉型。

淨零 綠色 環境部

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