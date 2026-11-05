遠東SOGO周慶首日開紅盤！黃金迎來千萬大單、歐系家電成長10%

遠東SOGO台北店39周年慶5日盛大登場！受惠科技產業景氣動能及年底消費旺季，消費者採購需求逐步升溫，首日即展現強勁買氣，其中超市業績成長5%、歐系家電成長10%，黃金更迎來百萬及千萬大單。加上今年首度攜手三麗鷗人氣角色推出獨家聯名來店禮，吸引不少粉絲一早到場排隊，吸引近千人排隊入場，現場買氣熱絡，開店10分鐘後人潮才慢慢消化。

周年慶首日一早就陸續有民眾開始加入排隊人潮，民眾沈先生一家五口清晨6:00就來排隊，準備幫阿嬤採購5組資生堂國際櫃百優保濕乳霜組。另外來自板橋的許小姐，8:00來卡位，除了鎖定雅詩蘭黛小棕瓶獨家放大組之外，也準備預算至少兩萬元全都鎖定保養品一級戰區。

全館業績也受惠周年慶優惠帶來亮眼成績，黃金則受到除了精準型消費還能有資產保值的加乘利多下，首日較去年成長近5%，共帶來包含百萬與千萬大單各一筆。

另隨著新屋交屋及居家生活升級需求增加，AI智慧家電也成為年度採購重點，歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%，其中鍋具表現亮眼更是有五成成長。進口水果、肉品海鮮、民生食品及整箱囤貨商品買氣暢旺，超市首日業績較去年同期成長5%，主婦必備「橄欖油」最受青睞，成長15%，大約售出近千罐。今年更首度引進全球頂尖肉品品牌-美福，帶來北區首度快閃店，其中包括日本頂級A5和牛沙朗牛排(黑樺牛)，祭出首四日特價優惠。

復興館周年慶首日，國際精品表現穩健，較去年同期成長約1%，高端消費仍具一定支撐力道。隨著首周末購物人潮湧現，加上周年慶高回饋效益持續發酵，預期將進一步帶動精品消費動能。