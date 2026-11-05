聯嘉投控：墨西哥新廠本季量產 明年推矽光子模組樣品

車用LED光源廠聯嘉投控下午表示，墨西哥新廠第4季啟動量產，2027年規劃推出半導體雷射元件VECSEL及Micro LED矽光子光通訊模組樣品。

聯嘉投控下午公布前3季合併營收新台幣51.49億元，稅後獲利3.22億元，每股純益1.54元。聯嘉投控指出，營收、稅後淨利及每股盈餘均創歷年同期新高，主要受惠產品組合優化、供應鏈效益提升及全球產能利用率維持高檔。

聯嘉投控公布10月自結合併營收5.87億元，月減1.7%、年增3.97%；前10月營收57.36億元，年增達272.04%，聯嘉投控說明，主要因2025年8月起100%認列聯嘉光電營收。

在墨西哥廠布局進展方面，聯嘉投控透過新聞稿指出，墨西哥新廠正陸續進行多項LED車燈產品客戶認證，預計第4季啟動量產。聯嘉投控表示，墨西哥新廠可就近服務北美主要車燈客戶，強化區域供應鏈韌性及因應國際關稅政策與地緣政治變化。

聯嘉投控以車用光電為基礎、跨足新世代高速光通訊領域，因應全球人工智慧（AI）運算需求快速成長及高速資料傳輸、光通訊技術需求。聯嘉投控指出，投入研發垂直共振腔面射型雷射（VECSEL）及MicroLED矽光子光通訊模組，預計明年完成樣品產出。