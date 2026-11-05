快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

全家跨足社區物流！「社區取」明年串聯2.5萬社區、搶攻300萬戶商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家跨足社區物流！「社區取」明年串聯2.5萬社區、搶攻300萬戶商機。記者侯思蘋／攝影
全家跨足社區物流！「社區取」明年串聯2.5萬社區、搶攻300萬戶商機。記者侯思蘋／攝影

全家（5903）5日宣布推出全新物流服務「社區取」，攜手智慧社區服務平台「智生活」，首創「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四大寄取模式，正式將住宅社區納入物流體系，將物流節點從逾 4,500 間店舖，擴張至逾萬個合作社區，預計明年可擴增至2.5萬個社區，建構出全國最大的24小時包裹服務網。

根據未來流通研究所推估，2026年台灣電商物流市場規模將首度突破500億元，全年包裹量估達18.2億件。智生活董事長林子皓表示，目前平台服務超過1萬個社區，預估今年透過平台在社區流通的包裹將突破1億件，顯示社區已成為包裹配送的重要據點。

全家總經理薛東都表示，社區取首波將導入全家旗下自有社群電商開店平台「好賣+」， SHOPLINE、CYBERBIZ等平台也將陸續上線；合作社區部分，下一階段亦陸續導入中保好生活等智慧社區服務業者，預計「社區取」串接社區數將達近2.5萬個，將可服務約 300 萬戶家庭包裹寄取需求，期望包裹業務長期目標可提升三成。

全家指出，未來消費者與電商平台除了傳統超商取貨與宅配到府外，將擁有「社區取」作為第三種物流選項，以「店取的價格、宅配的距離」、全國均一價 60 元、走到住家管理室就是服務點等優勢，讓包裹寄取從超商走進社區，重新定義便利新體驗

薛東都指出，從 1999 年推出超商取貨、2009 年首創店到店寄件，創造了 20多 年台灣獨有的「店取」、「宅配」雙軌便利物流生活，並改變國人的網購習慣。今日「社區取」的出現，不只是增加一項新服務，而是徹底打破物流界線、完全從消費者需求出發，將履約服務網從店舖跨進社區、延伸到住家樓下，讓「全家就是你家」真正服務到家，朝無所不在的跨產業便利生活服務平台目標邁進。

物流 全家 包裹 電商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全家攜手智生活搶攻物流商機 社區成包裹寄取新據點

讓年輕人也住得起亞灣核心區 亞灣智慧社宅2期公辦都更案動土

量販業搶餐飲財 營運飄香 萬家福跨足沙拉吧吃到飽、愛買代客料理、大全聯外帶餐盒營收亮眼

農村也有績優股 檳榔園變百香果園 屏東農村再生玩出新商機

相關新聞

全家跨足社區物流！「社區取」明年串聯2.5萬社區、搶攻300萬戶商機

全家（5903）5日宣布推出全新物流服務「社區取」，攜手智慧社區服務平台「智生活」，首創「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四大寄取模式，正式將住宅社區納入物流體系，將物流節點從逾 4,500 間店舖，擴張至逾萬個合作社區，預計明年可擴增至2.5萬個社區，建構出全國最大的24小時包裹服務網。

中鋼最新12月盤價連三漲、每公噸調高300元 鋼市正能量穩中帶堅

中鋼（2002）5日開出12月盤價，大宗底材熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅與電鍍鋅鋼捲每公噸漲300元，這也是中鋼盤價連續三個月上漲，熱軋累計漲幅1,800元，維持鋼市正能量，中下游鋼廠存貨價值得到提升，有利年底結帳財報表現。

昶瑞香港秋燈展秀創新實力！三技術升級吸引國際買家關注 拓全球商機

昶瑞機電（7642）持續深化全球吊扇市場布局，近期於香港國際秋季燈飾展展示多款創新設計新品，聚焦外觀設計創新、獨家單火線牆控技術，以及導入高效能磁鐵強化馬達動力與風量表現等三大技術亮點，展現公司在DC直流吊扇領域的研發與製造實力。

全家攜手智生活搶攻物流商機 社區成包裹寄取新據點

全家（5903）啟動第三次超商物流革命，將物流服務從便利商店延伸至住宅社區。全家總經理薛東都5日宣布，攜手智慧社區服務平台智生活推出「社區取」，首波串接全台逾萬個社區，讓消費者不必走出社區，就能在住家管理室寄取包裹，未來更計畫擴大至近2.5萬個合作社區，服務約300萬戶家庭，搶攻快速成長的電商物流商機。

申豐今日17時召開重訊記者會 總經理曾建稄說明關係人交易

申豐（6582） 今日17時於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由總經理曾建稄、財務主管汪承甫說明關係人交易。

新光三越周年慶三店買氣爆發！首日衝破 9 億元、9 萬人次

新光三越周年慶三店首日業績預估突破9億元、來客上看9萬人次，精品腕表成長逾兩倍，家電、床墊與3C新品買氣同步升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。