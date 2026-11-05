全家跨足社區物流！「社區取」明年串聯2.5萬社區、搶攻300萬戶商機

全家（5903）5日宣布推出全新物流服務「社區取」，攜手智慧社區服務平台「智生活」，首創「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四大寄取模式，正式將住宅社區納入物流體系，將物流節點從逾 4,500 間店舖，擴張至逾萬個合作社區，預計明年可擴增至2.5萬個社區，建構出全國最大的24小時包裹服務網。

根據未來流通研究所推估，2026年台灣電商物流市場規模將首度突破500億元，全年包裹量估達18.2億件。智生活董事長林子皓表示，目前平台服務超過1萬個社區，預估今年透過平台在社區流通的包裹將突破1億件，顯示社區已成為包裹配送的重要據點。

全家總經理薛東都表示，社區取首波將導入全家旗下自有社群電商開店平台「好賣+」， SHOPLINE、CYBERBIZ等平台也將陸續上線；合作社區部分，下一階段亦陸續導入中保好生活等智慧社區服務業者，預計「社區取」串接社區數將達近2.5萬個，將可服務約 300 萬戶家庭包裹寄取需求，期望包裹業務長期目標可提升三成。

全家指出，未來消費者與電商平台除了傳統超商取貨與宅配到府外，將擁有「社區取」作為第三種物流選項，以「店取的價格、宅配的距離」、全國均一價 60 元、走到住家管理室就是服務點等優勢，讓包裹寄取從超商走進社區，重新定義便利新體驗

薛東都指出，從 1999 年推出超商取貨、2009 年首創店到店寄件，創造了 20多 年台灣獨有的「店取」、「宅配」雙軌便利物流生活，並改變國人的網購習慣。今日「社區取」的出現，不只是增加一項新服務，而是徹底打破物流界線、完全從消費者需求出發，將履約服務網從店舖跨進社區、延伸到住家樓下，讓「全家就是你家」真正服務到家，朝無所不在的跨產業便利生活服務平台目標邁進。