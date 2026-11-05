快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

雙11購物節搬進信義商圈 momo五度攜手《台北網紅節》打造品牌嘉年華

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）旗下momo購物網今年第五度攜手「台北網紅節」，5日將於11月7日至8日在台北信義新天地香堤大道舉辦「雙11品牌嘉年華」，集結超過20家人氣品牌、上百位網紅及多項互動體驗，把線上購物節延伸為周末城市活動。邀請民眾在雙11購物旺季，走出螢幕、走進商圈，感受不同以往的購物樂趣。

電商購物節不再只有折扣與下單，也開始走進城市生活場景。momo今年將雙11延伸至信義商圈，集結美妝保養、3C家電、居家生活、保健及美食等多元品牌，讓消費者在購物旺季透過現場試用、互動遊戲與品牌交流，近距離認識商品特色，也為雙11購物清單尋找靈感。

參與品牌包括理膚寶水、CeraVe適樂膚、契爾氏、美博士等美妝保養品牌；Roborock石頭科技、Tefal特福、瑞康屋、mo select、3COINS等家電家居品牌；正官庄、M2美度、船井生醫、善存、益富等保健品牌，以及ON、ecostore、星巴克、哈根達斯、UCC、芝初與Airwaves等生活休閒品牌。並有歌手Tsz刺刺、K-pop Cover舞團LanLanland與DAZZLING演出，並邀請羅衣衣、楊晨熙等人氣網紅參與，結合音樂、舞蹈與社群互動，讓雙11也成為民眾周末逛街、體驗與交流的城市嘉年華。

今年台北網紅節以「AI賦能、永續共好、商圈共創」為主題，momo透過雙11品牌嘉年華，串聯平台品牌夥伴、網紅創作者與實體商圈，讓原本在線上發生的商品探索、購物討論與品牌互動，進一步延伸至實體生活場景。對品牌而言，線下活動提供直接接觸消費者、展示商品特色的機會；對消費者而言，則能透過實際體驗與互動，找到更適合自己的商品。momo也希望藉由線上線下整合，讓雙11從年度購物檔期，成為更多人願意走出家門、共同參與的生活盛事。

雙11 網紅 購物 momo 富邦媒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北富銀雙11火力全開 momo卡最高回饋12111元

萬聖狂歡嗨翻豐原！台中購物節首抽百萬汽車、北海道來回機票等大獎

上洋自有品牌one-meter設實體展示中心 線上跨足線下拓客源

王品雙11祭好康！莆田滿1,200元送海南雞 丰禾也有免費菜

相關新聞

全家跨足社區物流！「社區取」明年串聯2.5萬社區、搶攻300萬戶商機

全家（5903）5日宣布推出全新物流服務「社區取」，攜手智慧社區服務平台「智生活」，首創「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四大寄取模式，正式將住宅社區納入物流體系，將物流節點從逾 4,500 間店舖，擴張至逾萬個合作社區，預計明年可擴增至2.5萬個社區，建構出全國最大的24小時包裹服務網。

中鋼最新12月盤價連三漲、每公噸調高300元 鋼市正能量穩中帶堅

中鋼（2002）5日開出12月盤價，大宗底材熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅與電鍍鋅鋼捲每公噸漲300元，這也是中鋼盤價連續三個月上漲，熱軋累計漲幅1,800元，維持鋼市正能量，中下游鋼廠存貨價值得到提升，有利年底結帳財報表現。

昶瑞香港秋燈展秀創新實力！三技術升級吸引國際買家關注 拓全球商機

昶瑞機電（7642）持續深化全球吊扇市場布局，近期於香港國際秋季燈飾展展示多款創新設計新品，聚焦外觀設計創新、獨家單火線牆控技術，以及導入高效能磁鐵強化馬達動力與風量表現等三大技術亮點，展現公司在DC直流吊扇領域的研發與製造實力。

全家攜手智生活搶攻物流商機 社區成包裹寄取新據點

全家（5903）啟動第三次超商物流革命，將物流服務從便利商店延伸至住宅社區。全家總經理薛東都5日宣布，攜手智慧社區服務平台智生活推出「社區取」，首波串接全台逾萬個社區，讓消費者不必走出社區，就能在住家管理室寄取包裹，未來更計畫擴大至近2.5萬個合作社區，服務約300萬戶家庭，搶攻快速成長的電商物流商機。

申豐今日17時召開重訊記者會 總經理曾建稄說明關係人交易

申豐（6582） 今日17時於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由總經理曾建稄、財務主管汪承甫說明關係人交易。

新光三越周年慶三店買氣爆發！首日衝破 9 億元、9 萬人次

新光三越周年慶三店首日業績預估突破9億元、來客上看9萬人次，精品腕表成長逾兩倍，家電、床墊與3C新品買氣同步升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。