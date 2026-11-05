雙11購物節搬進信義商圈 momo五度攜手《台北網紅節》打造品牌嘉年華

富邦媒（8454）旗下momo購物網今年第五度攜手「台北網紅節」，5日將於11月7日至8日在台北信義新天地香堤大道舉辦「雙11品牌嘉年華」，集結超過20家人氣品牌、上百位網紅及多項互動體驗，把線上購物節延伸為周末城市活動。邀請民眾在雙11購物旺季，走出螢幕、走進商圈，感受不同以往的購物樂趣。

電商購物節不再只有折扣與下單，也開始走進城市生活場景。momo今年將雙11延伸至信義商圈，集結美妝保養、3C家電、居家生活、保健及美食等多元品牌，讓消費者在購物旺季透過現場試用、互動遊戲與品牌交流，近距離認識商品特色，也為雙11購物清單尋找靈感。

參與品牌包括理膚寶水、CeraVe適樂膚、契爾氏、美博士等美妝保養品牌；Roborock石頭科技、Tefal特福、瑞康屋、mo select、3COINS等家電家居品牌；正官庄、M2美度、船井生醫、善存、益富等保健品牌，以及ON、ecostore、星巴克、哈根達斯、UCC、芝初與Airwaves等生活休閒品牌。並有歌手Tsz刺刺、K-pop Cover舞團LanLanland與DAZZLING演出，並邀請羅衣衣、楊晨熙等人氣網紅參與，結合音樂、舞蹈與社群互動，讓雙11也成為民眾周末逛街、體驗與交流的城市嘉年華。

今年台北網紅節以「AI賦能、永續共好、商圈共創」為主題，momo透過雙11品牌嘉年華，串聯平台品牌夥伴、網紅創作者與實體商圈，讓原本在線上發生的商品探索、購物討論與品牌互動，進一步延伸至實體生活場景。對品牌而言，線下活動提供直接接觸消費者、展示商品特色的機會；對消費者而言，則能透過實際體驗與互動，找到更適合自己的商品。momo也希望藉由線上線下整合，讓雙11從年度購物檔期，成為更多人願意走出家門、共同參與的生活盛事。