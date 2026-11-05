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Coupang酷澎深化在台基礎設施布局 持續擴充桃園倉儲物流中心營運量

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美商Coupang酷澎持續深耕台灣市場，隨著在台業務穩健發展，同步強化物流基礎設施，近期於桃園首座倉儲物流中心既有建築內，進一步擴充營運空間，提升中大型商品儲存、配送效率，提供令顧客更加滿意的線上零售體驗。

Coupang酷澎持續深化在桃園的物流布局，善用在地物流產業優勢，強化整體倉儲與配送效率，為桃園持續創造數百個就業機會。

隨著商品選擇日益豐富，從食品、日用品等民生必需品，到季節性家電、收納用品等中大型商品，Coupang酷澎導入AI技術增進物流效率，並於既有物流設施內擴充營運空間，提升中大型商品的儲存與處理彈性，藉由持續擴張倉儲物流量能和不同運送方式，讓更多商品能快速送達顧客手中。

桃園市政府經發局表示，酷澎持續投入營運設施，有助產業發展，也能進一步創造在地就業與提供人才培育機會，為桃園的產業發展注入更多動能。

隨著年末線上購物旺季到來，Coupang酷澎持續深化在台布局，近期亦獲經濟部核准增資，展現長期深耕台灣的決心。從倉儲空間擴充、物流配送效率提升，到持續豐富商品選擇，Coupang酷澎藉由殷實的倉儲物流基礎建設與多元選品力，為顧客帶來更加便利、多元且令人驚艷的購物體驗。

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