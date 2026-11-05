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台塑新智能現增130億擴建彰濱二期 台塑四寶聯手加碼

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑新智能為推動彰濱二期擴建計畫，擬辦理現金增資130億元。台塑集團旗下台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）今日聯合舉行重大訊息記者會宣布，將依原持股比率參與此次增資，挹注新廠建置及相關投資所需資金。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，此次現金增資用途為彰濱二期擴建案，該案總投資金額300億元，除此次現增案130億元，其餘170億元將由銀行借貸。彰濱二期規劃建置5GW電芯產能、10GW模組產能，以及年產2.5萬噸正極材料產能。

四大公司中，台塑化、南亞及台塑各出資32.5億元，台化及子公司台塑生醫共出資32.5億元。

台塑化說明，依持有台塑新智能之持股比率32%，此次增資案將增加投資該公司32.5億元，增資後，台塑化累計投資台塑新智能共75億元；該案已在稍早審計委員會及董事會討論通過。

台化持股台塑新智能比率20%，將再增加投資該公司26億元，增資後台化累計投資總額60億元。惟該案尚須經過6日董事會通過。此外，台化亦代子公司台塑生醫公告參與增資6.5億元。若完成此次增資，台塑生醫累計投資金額為15億元。

南亞指出，依持股台塑新智能比率25%，再增加投資該公司32.5億元，增資後南亞累計投資總額75億元。惟本案尚需經過11日董事會決議通過。

台塑表示，台塑原本已投資台塑新智能42.5億元，持股25％，此次將依原持股比率再增加投資32.5億元，增資後累計投資總額75億元。惟本案尚需經過12日董事會決議通過。

台塑新智能持續擴建國產電芯產能，目前彰濱一期正進行去瓶頸工程，完成後產能將放大至2.5GW；二期則規劃5GW產能，目標2028年5月完工、開始爬坡量產。全部完工後，國產電芯產能將可達7.5GW。

台塑 台塑四寶 台塑化 台塑集團

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