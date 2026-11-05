漢達前三季獲利衰退七成 抗癌藥Omcazio不畏專利訴訟將強化商業布局

漢達（6620）5日公布2026年前三季財報，受到去年一次性授權收入比較基期較高，以及學名藥市場競爭加劇影響，前三季稅後純益1.25億元，年減78%，每股純益（EPS）由去年同期3.76元降至0.76元。公司將加速推動癌症用藥HND-039 Omcazio商業化，擴大營收來源。

針對HND-039 Omcazio第二度遭到原廠Exelixis, Inc提起專利侵權訴訟，漢達表示，公司短期雖需因應此訴訟所衍生之法律程序，惟憑藉過往專利訴訟處理經驗，有信心妥善管理相關訴訟風險。漢達也將持續進行產品商業化之推進，盡快將產品上市。

漢達表示，前三季營收及獲利明顯下滑，主因2025年認列血癌用藥Phyrago一次性授權收入，今年雖已開始銷售並產生分潤收入，但金額仍不及去年同期。此外，學名藥Dexlansoprazole受到新增競爭對手影響，營收亦大幅下降。

儘管今年前三季營業費用下降，營業外收支改善，對獲利有所挹注，但仍無法抵銷營收減少的影響，導致整體獲利大幅衰退。

漢達表示，該公司產品營收結構持續調整，505(b)(2)新藥營收占比逐季提升，前三季占比已超過50%，主要受惠於多發性硬化症用藥Tascenso銷售成長，以及血癌用藥Phyrago持續拓展市場，但也受到學名藥Dexlansoprazole營收下滑影響。

展望未來，漢達將以HND-039 Omcazio商業化為營運重點。該產品已於今年9月取得美國食品藥物管理局（FDA）最終上市許可，目前除持續評估潛在合作夥伴提出的合作方案，也同步進行自行銷售準備，預期近期完成商業化策略評估。

不過，HND-039仍面臨專利訴訟挑戰。漢達指出，美國原廠Exelixis於11月3日再次提出專利侵權訴訟，這是繼今年7月提告、8月自行撤回後，再度採取法律行動。公司短期須因應相關法律程序，但將憑藉過往專利訴訟處理經驗，持續管理訴訟風險，同時推進產品商業化，希望儘速上市。

除美國市場外，漢達也積極洽談HND-039在亞洲市場的授權合作，並規劃進一步拓展其他國家，擴大產品商業價值。

另一項產品戒菸輔助劑HND-032，台灣技術授權夥伴瑩碩生技已於10月取得藥品許可證。漢達預期，隨著產品明年開始供貨，將可挹注公司營收及獲利。

在研發布局方面，漢達持續推進癌症用藥HND-027、HND-044，以及神經系統用藥HND-045等產品開發，同時透過創新中心尋求外部產品及技術平台合作，增加產品組合與營收來源，降低對單一產品的依賴。